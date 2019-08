Gli uragani spingono alcuni ragni a essere più aggressivi, lo dice uno studio

Analizzando le colonie, dalla Carolina alla Florida, i ricercatori hanno studiato i dati relativi all'aggressività dei ragni: confrontandoli, hanno poi constatato che effettivamente le regioni con un maggior numero di uragani registravano la presenza di colonie più bellicose. Non è ancora chiaro il motivo per cui gli esemplari più aggressivi risultino più adatti a sopravvivere a condizioni climatiche ostili, ma i dati parlano chiaro.

I ricercatori Jonathan Pruitt e Alexander Little dell'Università della California hanno analizzato gli effetti dell'uragano Florence, abbattutosi nel settembre 2018 sugli Stati Uniti d'America orientali, su alcuni esemplari: a sopravvivere al ciclone sarebbero stati soprattutto i ragni più aggressivi. Gli aracnidi avrebbero sviluppato un comportamento combattivo nelle zone in cui le tempeste erano più frequenti.

I ragni sono generalmente creature solitarie . Di tutte le circa 40mila specie solo due dozzine vivono in gruppi e collaborano per catturare cibo o per allevare i propri piccoli. Adesso, uno studio pubblicato sulla rivista Nature Ecology & Evolution spiega come uragani e altri fenomeni naturali estremi possano incidere significativamente sull'evoluzione di alcune specie di ragno .

