Ad Astra: un nuovo trailer per vivere l'avventura di Brad Pitt in formato IMAX

Un nuovo trailer di Ad Astra - Missione classificata ci fa vivere l'avventura spaziale in formato IMAX. Dopo l'anteprima internazionale alla Mostra del Cinema di Venezia, il film arriverà nelle sale italiane dal prossimo 26 settembre.

L'universo di Ad Astra è visibile sotto una nuova luce nel trailer IMAX pubblicato online nelle scorse ore.

Il viaggio di Brad Pitt si potrà vivere in tutta la sua magnificenza, quasi fosse un'esperienza in prima persona (almeno negli Stati Uniti: per il momento, ancora nessun trailer italiano ha annunciato la distribuzione IMAX nelle nostre sale).

Provate a pensare a quanto sarebbe eccitante assistere a queste scene con una percezione amplificata: Brad Pitt che si lancia nel vuoto, la navicella che fluttua nell'ignoto spazio profondo, le jeep che percorrono la superficie lunare nel bel mezzo di una sparatoria, l'atterraggio su Marte e il decollo dell'astronave. Anche solo immaginarlo fa un certo effetto!

Nel trailer, che troviamo all'inizio del presente articolo, vediamo Pitt (in tuta da astronauta) avventurarsi all'esterno della navicella su cui sta viaggiando. Il suo personaggio scende lentamente la lunga scaletta per poi lasciarsi cadere nel vuoto. Nel mentre la voce fuori campo dell'attore ci racconta la sua missione: cercherà di mettersi sulle tracce del padre scomparso. Le immagini che seguono ci mostrano quindi alcuni momenti della sua missione di ricerca intrecciando il suo destino con quello degli altri personaggi.

Trama e cast

Roy McBride, un ingegnere dell'esercito segnato da un dramma familiare, è intenzionato ad avventurarsi nel nostro sistema solare, dove sostiene che ci siano le risposte che l'umanità cerca da tempo. L'uomo si mette quindi sulle tracce del padre Clifford, scomparso vent'anni prima in seguito alla partenza per Nettuno alla ricerca di prove dell'esistenza di forme di vita extraterrestre.

Roy desidera infatti scoprire la ragione per cui la missione del genitore fallì, convinto di trovare una possibile minaccia per il pianeta Terra. Questo insolito viaggio lo porterà invece a confrontarsi con alcuni segreti che lo spingeranno ad interrogarsi sull'esistenza umana e sul nostro ruolo nel cosmo.

Il cast di Ad Astra comprende Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Donald Sutherland, Liv Tyler, Ruth Negga, Jamie Kennedy, John Finn, Kimberly Elise, Bobby Nish, LisaGay Hamilton e John Ortiz.

Il film verrà proiettato in anteprima alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia (dal 28 agosto al 7 settembre), dove concorrerà per il Leone d'oro. In Italia verrà distribuito dal 26 settembre da 20th Century Fox con il titolo di Ad Astra - Missione classificata.

Scritto da James Gray e Ethan Gross, la fotografia è curata da Hoyte van Hoytema, uno dei più frequenti collaboratori di Christopher Nolan (Dunkirk e Interstellar). Brad Pitt figura anche tra i produttori del film con la sua società Plan B Entertainment.