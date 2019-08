Apple Arcade: svelato il costo dell'abbonamento mensile alla piattaforma

VideogamesTecnologia

di Pasquale Oliva - 22/08/2019 12:41 | aggiornato 22/08/2019 12:45

Non manca molto al lancio di Apple Arcade, la nuova piattaforma di gaming dell'azienda di Cupertino per iOS, macOS e tvOS. Quanto costerà l'abbonamento mensile? Lo ha svelato (forse) la stessa Apple.

Il numero delle piattaforme in abbonamento cresce a dismisura, ed è tutto in funzione dell'intrattenimento. Musica, serie TV, film e ora anche giochi con Google Stadia (che punta più in alto, con giochi da console di ultima generazione) e Apple Arcade, uno dei grandi protagonisti dell'evento che l'azienda di Cupertino ha tenuto a marzo allo Steve Jobs Theater.

Apple Arcade arriverà questo autunno anche in Italia, proprio come Apple TV+, la cui missione sarà quella di dare del filo da torcere a prossimi rivali come Netflix e Prime Video. La piattaforma di gaming - una novità assoluta per il gigante californiano - metterà sul piatto oltre 100 giochi e sarà accessibile tramite l'apposita sezione del rinnovato App Store di iOS 13.

Della piattaforma in abbonamento made in Cupertino sappiamo che non sarà invasa dalle pubblicità, non prevederà acquisti in-app, sarà compatibile con iPhone, iPad, Mac ed Apple TV e consentirà il gioco off-line. Apple ha promesso grandi titoli creati con gli sviluppatori più promettenti del settore, ma il dubbio più grande non è stato ancora sciolto: quanto costerà Apple Arcade?

Apple Arcade: il costo mensile

In vista dell'esordio tra ottobre e novembre, Apple ha lanciato un programma di accesso anticipato per i suoi dipendenti per provare la neonata piattaforma. Il costo simbolico è di 0,49 centesimi di dollari al mese, con il primo gratuito. Il periodo di early access terminerà ufficialmente con il lancio di iOS 13, quindi presumibilmente ad ottobre.

L'informazione più interessante su Apple Arcade giunge però dallo sviluppatore Guilherme Rambo (che collabora attivamente con 9to5mac). Analizzando una delle API utilizzate dall'app App Store, Rambo ha infatti scoperto che il costo mensile delle piattaforma - salvo sorprese - sarà di 4,99 dollari, con un mese di prova gratuita.

Il prezzo non è stato ancora ufficializzato dall'azienda con Tim Cook al timone, quindi non sono da scartare modifiche in corso d'opera. Maggiori dettagli potrebbero essere diffusi a settembre (forse il 10), durante l'evento di presentazione dei nuovi iPhone.