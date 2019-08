Bombshell, il trailer ufficiale con una irriconoscibile Charlize Theron

Cinema

22/08/2019

Nel trailer di Bombshell, il volto di Charlize Theron si trasforma in quello di Megyn Kelly.

Lionsgate ha pubblicato il primo trailer di Bombshell, il film diretto da Jay Roach (Ti presento i miei, L'ultima parola - La vera storia di Dalton Trumbo) con un cast stellare, che comprende tre importanti attrici come Charlize Theron, Nicole Kidman (Aquaman) e Margot Robbie (C'era una volta a... Hollywood).

Il film narra la vera storia dello scandalo scoppiato dietro le quinte di Fox News (il noto canale di notizie americano) e il relativo coinvolgimento del suo fondatore capo Roger Ailes (interpretato nel film da John Lithgow), concentrandosi sulle donne che l'hanno portato alla luce: Megyn Kelly (Charlize Theron), Gretchen Carlson (Nicole Kidman) e Kayla Pospisil (Margot Robbie).

Qui sotto potete vedere il primo trailer ufficiale di Bombshell:

Il filmato non mostra molto, se non le tre protagoniste in un ascensore e l'incredibile cambiamento apportato al viso di Charlize Theron, atto a renderla il più somigliante possibile a Megyn Kelly. Quest'ultima ha lavorato per 12 anni a Fox News, fino a quando (insieme alle colleghe) ha denunciato le molestie sessuali subite dal capo Roger Alies.

Qui sotto potete vedere una foto di repertorio della vera Megyn Kelly:

HD Getty Images Megyn Kelly

La reazione dei fan

Dopo le prime immagini del film, mostrate dal trailer, i fan si sono meravigliati da quanto Theron assomigliasse a Kelly e, ovviamente, hanno twittato le loro emozioni.

L'utente Twitter Elijah Sarkesian scrive che questa, dopo Monster, è la Charlize Theron più irriconoscibile di sempre:

Damn. That’s the most unrecognizable Charlize Theron’s looked since Monster. And she’s really playing a monster this time. https://t.co/KK9wq0EAsu — Elijah Sarkesian (@elijahsarkesian) August 21, 2019

L'utente Louis Virtel scrive, scherzando, che la trasformazione di Theron in Kelly è paragonabile a quella che farebbe l'attrice Katherine Heigl (27 volte in bianco) per diventare una serial killer:

Somehow it makes sense that "Charlize Theron as Megyn Kelly" looks like Katherine Heigl deciding to become a serial killer. pic.twitter.com/QpY3XzXFrF — Louis Virtel (@louisvirtel) August 21, 2019

L'utente annabethch_arq non riesce a riconoscerla:

I can't recognize Charlize Theron. It doesn't look like her😣😣 pic.twitter.com/F1MPV0xvAR — annabethch_arq (@annabethch_arq) August 21, 2019

Le trasformazioni di Charlize Theron

Quella del film Bombshell non è la prima trasformazione di Charlize Theron, infatti - come già menzionato nel tweet di Elijah Sarkesian - la più incredibile si è avuta con il film Monster nel 2003. In quell'occasione, Charlize Theron interpretava Aileen Wuornos, una serial killer che ha iniziato a operare alla fine degli anni '80. Questo ruolo fruttò a Theron diversi riconoscimenti, tra cui il premio Oscar per l'interpretazione come Miglior attrice protagonista.

HD Denver & Delilah Films - K/W Productions Charlize Theron nel ruolo di Aileen Wuornos nel film Monster

Un altro film che ha stravolto l'aspetto dell'attrice di origini africane è Mad Max: Fury Road. Nell'opera cinematografica diretta da George Miller nel 2015, Charlize Theron ha interpretato Furiosa, una combattente senza un braccio e con i capelli rasati a zero. Per la gioia dei fan, probabilmente, Furiosa sarà protagonista di un lungometraggio a lei dedicato.

HD Warner Bros. Charlize Theron nelle vesti di Furiosa

Più recentemente, nel film Tully del 2018, Charlize Theron è dovuta ingrassare circa 22 chilogrammi per vestire i panni di Marlo, come potete intuire dall'immagine qui sotto:

Universal Pictures Charlize Theron veste i panni di Marlo nel film Tully

Il resto del cast

Oltre alle tre protagoniste precedentemente menzionate (Theron, Kidman e Robbie), Bombshell può contare su Kate McKinnon, Connie Britton, Mark Duplass, Rob Delaney, Malcolm McDowell e Allison Janney.

Il film sarà nei cinema americani dal 20 dicembre 2019.