Checcho Zalone: le riprese finali di Tolo Tolo saranno a Trieste

22/08/2019

Il comico Checco Zalone ha scelto il centro della città di Trieste come set delle scene finali del suo ultimo film Tolo Tolo, con cui debutterà anche come regista.

Le riprese di Tolo Tolo sono quasi giunte al termine. Checco Zalone sta per girare le scene finali del suo nuovo film, in uscita nelle sale il 1 gennaio 2020.

Per il gran finale della pellicola, girata tra l’Africa e la Puglia, il comico ha scelto la città di Trieste. Il capoluogo del Friuli sarà protagonista del set di Tolo Tolo a partire dal 24 agosto 2019. Sono previsti 5 giorni di riprese, anche se al momento c’è un po’ di incertezza a causa di uno sciopero incombente indetto dagli operatori del settore audiovisivo.

Immagini dal set in Kenya del nuovo film di #CheccoZalone #ToloTolo. Prodotto da #Taodue.

[ph: Camilla Nesbitt]

Se lo sciopero fosse confermato, potrebbero slittare anche le riprese. La produzione Taodue, però, è fiduciosa visto che è in calendario una riunione tra i sindacati e l’Anica il 22 agosto.

Intanto, il sindaco di Trieste ha già blindato il centro storico per impedire ai curiosi di affollare le vie della città. Zalone, infatti, ha scelto come location delle riprese la centralissima Piazza Unità d’Italia, dove sorge anche il municipio, e il suggestivo Ponte Rosso che si affaccia sulle acque del Canal Grande.

Il Presidente della Film Commision del Friuli Venezia Giulia, Federico Poillucci, ha raccontato che Zalone era alla ricerca di una città molto conosciuta fuori dal territorio pugliese e ha scelto Trieste anche per la possibilità di girare delle scene con molte comparse:

Per la scena finale di Tolo Tolo il regista cercava una città italiana, fuori dalla Puglia in cui sono stati girati i precedenti film di Zalone, che fosse riconoscibile da tutti e che si prestasse al tempo stesso a ospitare scene con un gran numero di comparse. La nostra città si è rivelata quella giusta, l’ambientazione non sarà immaginaria e Trieste verrà citata esplicitamente.

Checco Zalone non ha fatto altro che seguire un certo trend che ha visto diversi registi scegliere Trieste, tra cui Gabriele Salvatores per il suo film Tutto il mio folle amore (2019) e Patrick Hughes per Come ti ammazzo il bodyguard 2 (2019), con Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson e Antonio Banderas.

Nei giorni precedenti all’arrivo della troupe di Zalone è stato effettuato anche un casting, rivolto a italiani e stranieri di tutte le età, bambini inclusi. Alla fine sono state selezionate 100 persone che prenderanno parte alle riprese finali del film, la cui trama resta ancora abbastanza misteriosa. Come forse sapete, Tolo Tolo dovrebbe trattare del rapporto tra un comico, un boss pentito e un agente di scorta.