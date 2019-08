Dan Aykroyd nel trailer di Ghostbusters: The Video Game Remastered

Videogames

di Stefania Sperandio - 22/08/2019 11:45 | aggiornato 22/08/2019 11:47

I fan dei Ghostbusters devono tenersi pronti: il ritorno di Ghostbusters: The Video Game Remastered è fissato per ottobre e ce lo conferma Dan Aykroyd in persona.

Acchiappafantasmi o aspiranti tali, l'appuntamento è stato fissato: nel corso della Gamescom di Colonia, in svolgimento in questi giorni, Columbia Pictures e Saber Interactive hanno confermato ufficialmente che il debutto di Ghostbusters: The Video Game Remastered è calendarizzato per il prossimo 4 ottobre.

La notizia è stata accompagnata da un trailer che farà battere forte il cuore dei fan: insieme ad alcune fasi di gameplay, infatti, il video (in apertura al nostro articolo), presenta nientemeno che Dan Aykroyd in persona a raccontare i dettagli del gioco.

HD Saber Interactive, Columbia Pictures Ghostbusters: The Video Game Remastered uscirà su PC attraverso Epic Games Store e sulle maggiori console

Uscito per la prima volta nel 2009 e ora rimasterizzato per le più recenti piattaforme. Ghostbusters: The Video Game propone una storia originale firmata proprio da Aykroyd, in collaborazione con Harold Ramis. Nei panni di una nuova recluta degli acchiappafantasmi più famosi del cinema, il giocatore dovrà unirsi a quelli ben più celebri che ha imparato a conoscere nella saga.

Insieme, i membri dell'improbabile squadra dovranno vedersela con gli spiriti che infestano Manhattan, nel tentativo di riportare la Grande Mela alla sua pace originaria a colpi di gadget, di armi scaccia-spiriti e dell'inconfondibile umorismo della serie Ghostbusters.

Ghostbusters: The Video Game Remastered è atteso, al prezzo di listino di circa 30 euro, su PC (attraverso Epic Games Store), PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

Siete già impazienti di unirvi alla nuova caccia ai fantasmi videoludica?