Il film di Downton Abbey vende più biglietti di Tarantino

Il cast principale della serie - andata in onda per sei stagioni - comprendeva Hugh Bonneville, Laura Carmichael, Jim Carter, Brendan Coyle, Michelle Dockery, Kevin Doyle, Joanne Froggatt, Matthew Goode, Douglas Reith, Harry Hadden-Paton, Robert James-Collier, Allen Leech, Phyllis Logan, Elizabeth McGovern, Sophie McShera, Lesley Nicol, Penelope Wilton e Maggie Smith. Questi fanno tutti parte del progetto cinematografico e, come dichiarato dalla vincitrice del premio Oscar Maggie Smith, era fondamentale riunire tutto il cast televisivo per sperare nel successo al cinema.

Per incentivare le vendite dei biglietti in prevendita, Fandango ha dato ai fan americani la possibilità di vincere una copia della sceneggiatura di Downton Abbey, firmata dal cast.

Durante la sua messa in onda in TV, Downton Abbey ha ottenuto un incredibile seguito globale. Le vendite [dei biglietti] del primo giorno sono tra le migliori che abbiamo visto, rispetto a qualsiasi altro film di quest'anno.

Secondo quanto riportato dai dati del sito di Fandango, il film di Downton Abbey ha venduto più biglietti rispetto a C'era una volta a... Hollywood di Quentin Tarantino, per quanto riguarda le prevendite del primo giorno . Le proiezioni di vendita posizionano Downton Abbey come una delle uscite cinematografiche di genere drammatico più importanti del 2019.

