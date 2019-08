Il Re Leone debutta in Italia con quasi 3 milioni di euro: il quinto miglior esordio di sempre

Cinema

di Giacinta Carnevale - 22/08/2019 15:13 | aggiornato 22/08/2019 15:17

È finalmente arrivato nei cinema italiani uno dei live-action Disney più attesi dell'anno, Il Re Leone, ed ha fatto registrare un ottimo incasso al debutto.

Dopo una lunga attesa mercoledì 21 agosto ha debuttato nelle sale cinematografiche italiane Il Re Leone, il nuovo adattamento live-action diretto da Jon Favreau (Iron Man) del classico d'animazione Disney del 1994.

La pellicola nel suo primo giorno ha fatto registrare un incasso record guadagnando quasi 3 milioni di euro (per la precisione 2.94 milioni) e portando al cinema più di 430mila spettatori divisi in più di 950 sale. Il remake de Il Re Leone potrebbe raggiungere gli 8 milioni di euro già in questo primo weekend di programmazione in Italia.

Un risultato davvero incredibile che permette al nuovo film Disney di essere il quinto miglior esordio di sempre al botteghino italiano, piazzandosi di poco dietro ad Avengers: Infinity War che nel 2018 aveva incassato poco più di 3 milioni. Come riporta Screenweek, a guidare questa classifica è Quo vado? di Checco Zalone (oltre 7 milioni di euro), seguito poi da Avengers: Endgame (più di 5 milioni) e Harry Potter e I doni della morte – Parte 2 (oltre 3 milioni nel 2011).

Secondo i dati Cinetel (società italiana che registra i dati del box office), per quanto riguarda gli altri film in sala, scende in seconda posizione l'ultimo capitolo della saga action di Fast & Furious, Hobbs & Shaw, che finora ha incassato un totale di 4,6 milioni di euro. Sul podio si conferma l'adrenalico Crawl - Intrappolati con un incasso complessivo di 449mila euro, mentre sale al quarto posto The Nest che supera così Spider-Man: Far From Home.

HD Disney

A distanza di 25 anni dall'uscita dell'intramontabile classico d'animazione Disney, Il Re Leone torna così a ruggire in questa rivisitazione fotorealistica realizzata dal regista Jon Favreau.

Nel cast di doppiatori italiani troviamo Marco Mengoni ed Elisa, che prestano le voci rispettivamente a Simba e Nala da adulti, Luca Ward è invece Mufasa, Massimo Popolizio è il perfido Scar mentre Edoardo Leo e Stefano Fresi sono i simpatici Timon e Pumbaa. Presenti poi Toni Garrani (Rafiki), Emiliano Coltorti (Zazu) e Antonella Giannini (Sarabi).

Basato sulla sceneggiatura firmata da Jeff Nathanson, la nuova pellicola Disney ci riporterà nelle fantastiche atmosfere della savana africana e seguiremo la storia del piccolo Simba, destinato a diventare il nuovo re.

E voi cosa ne pensate di questo incredibile debutto de Il Re Leone? Riuscirà a superare gli incassi dei precedenti live-action Disney?