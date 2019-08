Millie Bobby Brown presenta la sua nuova linea beauty

CelebrityCuriosità

La linea beauty Florence by Mills è ispirata dalla bisnonna di Millie Bobby Brown, una donna indipendente e coraggiosa.

Se anche tu adori il look di Millie Bobby Brown, questo potrebbe essere il tuo giorno fortunato!

La nostra giovane protagonista di Stranger Things ha lanciato ufficialmente il suo marchio di bellezza e cura della pelle, chiamato Florence by Mills: l'attrice, 15 anni, ha annunciato la notizia sul suo profilo Instagram lo scorso martedì.

Eccolo qui: Florence by Mills. Letteralmente l'amore della mia vita, non so come spiegarvi le sensazioni che provo per questo faticoso quanto folle progetto, e quanto fossi entusiasta di crearlo. Due anni per dar vita ad un marchio di bellezza e cura della pelle, cavolo... Ho dovuto mantenere il segreto per troppo tempo, ma ora posso finalmente condividere la notizia con tutti voi! Grazie per l'amore ed il supporto che mi date ogni giorno, ricordate di seguire anche @florencebymills.

Come riportato da WWD, il nome del marchio è ispirato dalla bisnonna di Millie Bobby Brown, Florence. Mills è invece il soprannome della ragazza. L'attrice ha infatti dichiarato:

Florence era una donna davvero unica: ha sempre accettato sé stessa e la sua originalità. Mi è stato detto che sono molto simile a lei. Ho quindi pensato che una linea beauty inneggiante all'individualità, all'indipendenza, alla sincerità ed al coraggio dovrebbe chiamarsi come qualcuno che rappresenta questo genere di qualità.

La ragazza ha poi aggiunto che anche il lavoro di attrice, con le sue varie esperienze sul set, ha contribuito all'idea.

Sono nelle mani delle truccatrici da quando avevo almeno 10, 11 anni ed ho conosciuto ogni tipo di prodotto di make up e cura della pelle. Mi hanno truccata con tutti i diversi tipi di fondotinta, anche per ricreare effetti speciali come il sangue. Ho avuto l'idea di creare una mia linea beauty perché ho notato che c'è una forte carenza nel mercato per i ragazzi della mia età: purtroppo non ho mai trovato nessun tipo di make up che mi facesse sentire a mio agio. Non appena mi struccavo, appariva un nuovo brufolo!

La star interprete di Undici ha inoltre affermato che al momento della creazione voleva i suoi prodotti rigorosamente vegani e cruelty free, ma anche semplici e divertenti da usare per le nuove generazioni! L'attrice aveva in mente un marchio giovane ed alla moda, ma che fosse anche elegante e sofisticato: la parola d'ordine per lei è l'originalità da cui è stata tanto ispirata grazie alla bisnonna. Nel video promozionale per la linea, infatti, dichiara:

Tutto ciò che so è che voglio che tu ti senta te stesso.

Si tratta sicuramente di un bellissimo messaggio da mandare a tutti i ragazzi e le ragazze, famosi o meno, che come Millie Bobby Brown stanno attraversando la delicata fase dell'adolescenza. Del resto, non è la prima volta che l'attrice si dimostra un ottimo modello da seguire per i più giovani: basti ricordare che è stata scelta come nuova ambasciatrice dell'UNICEF. Ha inoltre recentemente condiviso la sua esperienza con il bullismo a scuola, di cui è stata vittima alcuni anni fa, permettendo così a molti ragazzi di immedesimarsi nella sua storia e sentirsi meno soli.

Mentre l'elenco completo dei prodotti deve ancora esser rivelato, Brown ha dato ai fan un'anteprima dei suoi nuovi articoli tramite un'immagine proveniente dal sito web del marchio. La sua linea per il make up e per la cura della pelle include prodotti come il face mist e le patch in gel per il contorno occhi.

WWD dichiara che i prodotti negli Stati Uniti costeranno all'incirca tra i 10 ed i 34 dollari e saranno venduti da note catene americane come Ulta Beauty, la catena inglese Boots ed ovviamente online. Non è ancora noto se e quando la linea sarà disponibile anche in Italia. Una percentuale del ricavato verrà inoltre devoluta alla Olivia Hope Foundation, un'organizzazione che mira ad aiutare i bambini e le famiglie che soffrono di cancro infantile ed a finanziare la ricerca. La fondazione è stata creata in onore della defunta amica dell'attrice, Olivia Hope LoRusso, scomparsa nel 2017 a causa della leucemia mieloide acuta. Secondo il sito web di Florence by Mills, la linea verrà lanciata tra pochi giorni!

È sicuramente un bellissimo periodo per la nostra Millie Bobby Brown: la terza stagione di Stranger Things ha riscosso un ottimo successo e siamo sicuri che la sua linea beauty farà altrettanto. Del resto, i fan sono già in delirio per i prossimi episodi della serie, la cui data di uscita non è stata ancora resa nota: tra teorie più o meno credibili, il cast principale che si diverte a giocare con la nostra curiosità e la scoperta di alcuni dettagli della terza stagione che ci hanno spezzato il cuore, non ci resta che attendere con quanta più pazienza possibile.

Quindi, nel frattempo... Congratulazioni, Mills!