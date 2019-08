Nuova (inquietante e disgustosa) specie di pesci scoperta in Antartide

I tipi di liparidi scoperti finora sono oltre 400, ma ce ne sono molti altri che restano non documentati: qualsiasi temperatura superiore ai 5 gradi Celsius è insopportabile per i pesci lumaca e questo è in parte il motivo per cui rimangono così misteriosi . L'esemplare scoperto da Stewart ha una particolarità, accanto ai suoi enormi occhi che richiamano un po' quelli dei pesci rossi: una striscia di tessuto più dura, con segni insoliti, lungo le pinne.

Ecco perché sono venuto in Antartide: per vedere cose del genere! È inspiegabile a parole.

