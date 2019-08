Primo figlio in arrivo per Quentin Tarantino e Daniella Pick

Celebrity

Dopo due anni insieme, Quentin Tarantino e la moglie aspettano il loro primo figlio.

Quentin Tarantino e la moglie, l'attrice e cantante Daniella Pick, aspettano il loro primo figlio. La news è stata divulgata in esclusiva da People, che ha riportato le parole di un portavoce della coppia.

Daniella e Quentin Tarantino sono lieti di annunciare che aspettano un bambino.

Secondo The Hollywood Reporter, il regista aveva accennato alle speranze di mettere su famiglia durante un'apparizione al Jimmy Kimmel Live!

Non sto dicendo che sparirò come JD Salinger... Mi sono appena sposato. Voglio avere figli.

Insieme da due anni, Tarantino e Daniella Pick, figlia del cantautore israeliano Tzvika Pick, si sono sposati lo scorso novembre 2018 a Los Angeles.

Il loro primo incontro risale invece al 2009, mentre Tarantino era impegnato col tour promozionale del film Bastardi senza gloria.

Il fidanzamento è arrivato solo a giugno 2017, dopo una frequentazione durata circa un anno.

Secondo People, la festa di fidanzamento della coppia è stata una sorta di reunion del cast di Pulp Fiction, dato che tra gli ospiti contava, fra gli altri, Bruce Willis, Samuel L. Jackson e Uma Thurman.

Il regista, che non è mai stato sposato prima d'ora, aveva dichiarato in precedenza di essere sempre stato troppo impegnato col lavoro per poter pensare di crearsi una famiglia.

In un'intervista a GQ aveva detto:

Quando faccio un film, non c'è nient'altro. Tutto riguarda il film. Non ho una moglie. Non ho figli. Nulla può ostacolarmi.

Il lavoro non è stato un ostacolo questa volta, anche se le riprese di C'era una volta a... Hollywood lo hanno tenuto impegnato quasi fino al giorno delle nozze.

C'era una volta a... Hollywood arriverà nelle sale italiane il 19 settembre.