Queste oscure materie: anche Andrew Scott (Sherlock) nel cast

di Simona Vitale - 22/08/2019 08:14 | aggiornato 22/08/2019 08:19

Andrew Scott, tra i protagonisti della nota serie TV Sherlock, si unisce al cast di Queste oscure materie, adattamento televisivo della trilogia letteraria di Philip Pullman. Ecco tutti i dettagli.

Un altro nome importante del cinema e del mondo delle serie TV si unisce al cast di Queste oscure materie, adattamento televisivo che l'emittente statunitense HBO ha realizzato basandosi sulla famosa serie di libri di Philip Pullman (La bussola d'oro, La lama sottile, Il cannocchiale d'ambra).

Andrew Scott, noto principalmente per il suo ruolo del professor Moriarty della serie TV Sherlock, parteciperà alla serie TV interpretando il ruolo del colonnello John Parry (meglio conosciuto dai fan come Jopari), un esploratore del nostro mondo che casualmente incontrerà la protagonista Lyra (Dafne Keen). L'annuncio ufficiale è stato fatto tramite l'account Twitter di Queste oscure materie, che ha pubblicato una foto di Andrew Scott sul set con Lin-Manuel Miranda.

"So I have summoned you here, and you are to fly me northwards”

When Lee Scoresby met Jopari.@Lin_Manuel #AndrewScott#BehindTheScenes #HisDarkMaterials pic.twitter.com/m0Rv6JlzSG — His Dark Materials (@darkmaterials) August 19, 2019

Come racconta la trilogia di Pullman, Jopari ha viaggiato per caso nel mondo di Lyra, dove poi è diventato un noto studioso e sciamano molto apprezzato. Il suo daimon (l'animale che accompagna ogni personaggio della serie di libri) ha preso la forma di un falco pescatore e si chiama Sayan Kötör. Ha un figlio, Will Parry, che nella serie sarà interpretato da Amir Wilson. Per la precisione occorre dire che Andrew Scott si unisce a Queste oscure materie per la seconda stagione, che era già stata confermata ancor prima della premiere della prima stagione.

La prima stagione dello show seguirà Lira (Dafne Keen), una ragazza molto coraggiosa di un altro mondo, intenta a cercare un amico rapito. In tal modo, svela un piano mortale che coinvolge bambini rubati e inizia una ricerca per comprendere il fenomeno della strana e misteriosa Polvere. Mentre procede nella sua ricerca, viaggia attraverso diversi mondi - incluso il nostro - e incontra Will (Amir Wilson) che si unisce a lei nel suo viaggio.

Come per Andrew Scott, anche il resto del cast della serie TV è a dir poco degno di nota. Incontriamo, infatti: Ruth Wilson (Marisa Coulter), James McAvoy (Lord Asriel) e Lin-Manuel Miranda (Lee Scoresby).

Queste oscure materie sarà presentato in anteprima da HBO entro la fine dell'anno, anche se al momento non è stata ancora svelata una data certa per la messa in onda.

