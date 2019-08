Com'è nata la risata del Joker di Joaquin Phoenix?

Cinema

L’attore americano ha fatto delle ricerche per dare al suo Joker una risata unica ed indimenticabile.

Durante una lunga intervista rilasciata per il Venerdì di Repubblica, uscito lo scorso Ferragosto, Joaquin Phoenix ha dichiarato di aver fatto delle ricerche di un certo tipo, affinché potesse dare al suo Joker una risata davvero unica.

Nella fattispecie, l’attore, che ha precisato come Joker non sia "un film di supereroi, di super cattivi o di esseri umani con poteri speciali", ha cercato di delineare la risata del suo personaggio basandosi su materiali audiovisivi di un certo tipo:

Ho visto dei video che mostravano persone affette da risata patologica, una disfunzione psichica che rende incontrollabile la mimica.

Ma l'attore americano si è basato anche su altre caratteristiche, come i metodi folli usati dal suo personaggio e la condizione psicologica di un individuo ai margini di una società, quella degli anni ’80, così competitiva e così violenta.

La pellicola, che verrà presentata in anteprima mondiale alla prossima Mostra del Cinema di Venezia, è stata co-scritta, co-prodotta e diretta da Todd Phillips sulla base di una sola idea: cercare di spiegare i motivi tali per cui la gente potrebbe dare vita ad una rivoluzione.

Il film segue la storia di Arthur Fleck, un comico fallito che diventa il supercriminale psicotico chiamato Joker. Secondo Warner Bros., questo film non si baserebbe su nessun fumetto e non farebbe parte del DC Extended Universe (una convenzione mass mediatica, non ufficiale, alla quale si fa riferimento quando si parla di film, con protagonisti dei supereroi, basati sui personaggi dei fumetti DC Comics).

La storia sarà, dunque, indipendente e, per il momento, è ben tenuta sotto chiave. Infatti, sebbene negli ultimi mesi siano state diffuse molte immagini del film, non è stata ancora svelata una trama precisa e non vi sono dettagli a riguardo.

La pellicola di Todd Phillips comprende un cast molto ricco: oltre a Joaquin Phoenix, saranno presenti Robert De Niro, Zazie Beetz, Frances Conroy, Brett Cullen, Dante Pereira-Olson, Douglas Hodge e Josh Pais.

Joker arriverà nelle nostre sale il prossimo 3 ottobre 2019.