Scontri tra robot scambiati per violenza sugli animali: ecco l'ultima gaffe di YouTube

YouTube ha rimediato in tempi brevi alla bizzarra cantonata, ma quest'ultima rischia di mettere in discussione l'affidabilità dell'algoritmo che controlla costantemente i contenuti dei video caricati sulla piattaforma.

Dopo diverse segnalazioni, YouTube ha reso nuovamente disponibili i video rimossi con troppa leggerezza . L'azienda è stata raggiunta da The Verge e ha confermato che i contenuti sono stati presi di mira dall'algoritmo per puro errore , poiché non esistono policy che vietino il caricamento di video con scontri tra robot.

Oggi è un giorno triste. I costruttori di robot di tutto il mondo si lamentano a gran voce in agonia perché l'algoritmo di YouTube ha erroneamente identificato video personali di sport con i robot come "violenza sugli animali" e "combattimento di galli". Oggi ho perso nove video ma altri ne hanno persi cento o più.

YouTube è una piattaforma costantemente monitorata dagli algoritmi di Google, ma anche questi possono cadere in errore. Video di scontri tra robot scambiati per violenza sugli animali e quindi rimossi? Sì, è andata proprio così.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

Ok