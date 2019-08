Se Spider-Man lascerà il MCU, i nuovi film di Venom avranno rating R? E Jon Watts, intanto, non firma con Sony

Il terremoto scatenato dalla possibile uscita di Spider-Man dal Marvel Cinematic Universe, con conseguente ritorno nelle mani di Sony, continua a essere fonte di sorprese. Secondo quanto riportato da Movieweb, infatti, l’addio di Spidey all’universo cinematografico di Marvel potrebbe aprire la strada a produzioni dai toni più adulti. Il non dover trattare più con Disney (proprietaria di Marvel), consentirebbe dunque alla stessa Sony di offrire pellicole con rating R, e il primo pensiero è andato immediatamente a Venom 2.

Ad affermarlo è Justin Kroll, reporter di Variety, che su Twitter ha diffuso un post dai toni piuttosto netti:

Haven't had time to weigh in on SPIDEY yet but one thing that sticks out is the possibility of getting R-rated films in that universe including VENOM 2 now that there is no Disney connection. Sony had considered a R-rated VENOM but passed in fear cross-over chances would be hurt