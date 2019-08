Spotify: il servizio di streaming diventa protagonista di una serie TV

Lo show dedicato a Spotify si concentrerà soprattutto sull’entrata del brand nel mercato statunitense, processo che viene definito “turbolento”. La vicenda, in effetti, vide protagonisti Steve Jobs e Sean Parker, il fondatore di Napster. La storia indugerà proprio sulle azioni di Jobs, che per difendersi dall’avanzata della piattaforma svedese assoldò il guru della musica Jimmy Iovine al fine di sottrarre impiegati a Spotify e indirizzarli a Beats Music, diventata dopo Apple Music.

