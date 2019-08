Yakuza Remastered Collection annunciato da Sega, arriverà in Europa

Videogames

di Silvio Mazzitelli - 22/08/2019 08:59

Sega annuncia l'arrivo della Yakuza Remastered Collection, che conterrà i capitoli 3,4 e 5 della saga usciti in origine su PlayStation 3.

Sega ha annunciato l'arrivo della Yakuza Remastered Collection anche in Occidente. Originariamente era prevista per il pubblico giapponese, ma dopo i rumor degli ultimi giorni che hanno visto la Collection comparire sul PlayStation Store americano, è arrivata la conferma direttamente da Sega che ha confermato l'arrivo di Yakuza, 3, 4 e 5 anche in Occidente.

Non tutti i giochi però arriveranno nello stesso momento, infatti, nonostante la raccolta sia unica vedrà i tre diversi capitoli arrivare in periodi diversi. Yakuza 3 è già disponibile per il download su PlayStation 4, mentre Yakuza 4 arriverà in digitale il prossimo 29 ottobre. Il quinto capitolo sarà l'ultimo ad arrivare e sarà disponibile dal prossimo 11 febbraio 2020.

Una volta che tutti gli episodi saranno lanciati in versione digitale, arriverà anche un'edizione fisica della raccolta, prevista anch'essa per l'11 febbraio 2020, che conterrà due dischi contenti i tre giochi, un box speciale con disegnato sopra il tatuaggio del protagonista Kazuma Kiryu e la custodia di Yakuza 5 per PlayStation 3, dedicata ai collezionisti dei formati fisici, dato che in origine il quinto capitolo era disponibile in occidente solo in formato digitale su PS3.

HD Sega

Queste nuove edizioni vedranno una veste grafica migliorata a 1080p e 60 fps, ma le migliorie di queste remastered non saranno solo grafiche. In questa riedizione verranno inseriti tutti i contenuti originali che erano stati eliminati dalle versioni uscite in Occidente, come ad esempio alcuni minigiochi e sidequest; ci sarà inoltre una nuova localizzazione riveduta e corretta.

Con l'uscita di questa edizione da collezione i fan della serie potranno finalmente giocare tutta l'epopea di Kazuma Kiryu, storico protagonista della serie Yakuza su una sola console. Infatti su PS4 sono già disponibili le edizioni Kiwami del primo e secondo capitolo. Quest'ultime sono edizioni rifatte da zero dei primi episodi usciti su PS2. Il prequel Yakuza 0 e il capitolo conclusivo Yakuza 6: Song of Life, sono invece usciti direttamente su PlayStation 4.

Sega

Secondo quanto detto da Sega, entro fine agosto arriverà l'annuncio relativo a Shin Yakuza, una sorta di nuovo capitolo della saga che ripartirà con un nuovo protagonista chiamato Kasuga Ichiban. Nel frattempo lo scorso giugno è uscito su PS4 Judgment, titolo che abbiamo recensito qui su MondoFox. Questo è un capitolo spin-off con un nuovo cast, ma sempre ambientato nel quartiere di Kamurocho, storica cornice dove sono ambientati tutti i titoli della saga ispirata al reale quartiere Kabukicho di Tokyo.

Fonte: Polygon