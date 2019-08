Arriva la chitarra ufficiale di Godzilla da ben 52mila dollari

Godzilla II - King of the Monsters, le scene post-credit spiegate

Godzilla II - King of the Monsters, le scene post-credit spiegate

Godzilla è appena tornato al cinema lo scorso maggio con Godzilla II: King of the Monsters , e si prepara a tornare anche nel 2020 con la grande sfida che lo vedrà affrontare il grande King Kong .

ESP produrrà soltanto 5 di queste chitarre, e il prezzo non è certo di quelli economici. Questo pazzesco strumento costerà la bellezza di 5,550,000 Yen, un prezzo che equivale a circa 52mila dollari . Sicuramente non basterà essere fan accaniti del mostro atomico per potersi permettere questo gadget. ESP inoltre venderà la chitarra soltanto in Giappone, facendo sfumare il sogno di poter suonare Godzilla ai tanti musicisti che vivono al di fuori del paese del Sol Levante.

Questa chitarra è realizzata in modo che la forma sia uguale a quella del film Shin Godzilla , pellicola uscita nel 2016 e diretta dal famoso regista Hideaki Anno , creatore anche della serie anime di Evangelion . La coda del possente mostro ospita le corde in grado di generare un sound mostruoso.

Nessuno però poteva aspettarsi quest'improbabile collaborazione tra Toho , la casa cinematografica che produce sin dagli anni '50 i film di Godzilla, e ESP Guitars , azienda famosa per la realizzazione di chitarre di gran qualità. Le due compagnie hanno unito le forze per creare una chitarra a forma di Godzilla.

Da quando Godzilla è rinato con il MonsterVerse, la sua popolarità è in continua ascesa nel mondo. Ovviamente il mostro, per quanto riguarda il Giappone, è sempre stato popolare, e la sua presenza è sempre molto forte nell'immaginario nipponico.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

Ok