Contenuti violenti, droga e sangue: Doctor Sleep ha ufficialmente rating R

23/08/2019

L'MPAA ha ufficialmente conferito a Doctor Sleep, sequel del celebre Shining con Jack Nicholson, rating R. Il film sarà dunque vietato negli USA ai minori di 17 anni non accompagnati da un adulto.

L'MPAA (Motion Picture Association of America) ha ufficialmente assegnato a Doctor Sleep, attesissimo adattamento dell'omonimo romanzo di Stephen King sequel di Shining, rating R. Il film negli Stati Uniti sarà dunque vietato ai minori di 17 anni non accompagnati da un adulto in sala.

A fare l'annuncio è stato lo stesso regista della pellicola, Mike Flanagan, che su Twitter ha esplicitato le motivazioni della scelta dell'MPAA.

Doctor Sleep avrà quindi rating R per: "Contenuti inquietanti e violenti, alcune immagini sanguinolente, linguaggio forte, nudità e presenza di droghe."

DOCTOR SLEEP has officially been rated R by the MPAA for “disturbing and violent content, some bloody images, language, nudity, and drug use.” Sounds about right... — Mike Flanagan (@flanaganfilm) August 21, 2019

Insomma un mix di elementi davvero forti che chi ha letto il libro di King avrà ben a mente.

Doctor Sleep, uscito nel 2013, è il seguito del celebre Shining, in libreria dal 1977. Shining è stato adattato in un film del 1980 diretto da Stanley Kubrick e interpretato da un a dir poco magistrale Jack Nicholson, nei panni di Jack Torrence, guardiano invernale del celebre Overlook Hotel.

Sperling & Kupfer Il romanzo Doctor Sleep

Il protagonista di Doctor Sleep è Ewan McGregor nei panni di Danny Torrence, figlio di Jack, ancora segnato dagli eventi vissuti all'Overlook Hotel.

Danny ha 40 anni e i suoi tormenti sono sfociati nell'alcolismo. Dopo la distruzione dell'Overlook Hotel ha deciso di non utilizzare più i suoi poteri, trasferendosi nel New Hampshire dove lavora in un ospedale in cui, grazie alla sua luccicanza, riesce ad alleviare le sofferenze di coloro che sono in fin di vita (per tale ragione viene chiamato "Dottor Sonno").

Con il tempo, Dan conosce una ragazzina di nome Abra Stone, che ha gli stessi suoi poteri, forse ancora più forti. Abra chiede a Dan di aiutarla contro la spietata Rose Cilindro e i suoi seguaci del "Vero Nodo", che si nutrono della luccicanza per rimanere immortali. Per farlo Dan dovrà però fare i conti con tutti i fantasmi del suo passato...

Doctor Sleep arriverà nei cinema statunitensi l'8 novembre 2019, mentre in Italia potremo gustarcelo qualche giorno prima: Dan e la sua luccicanza verranno a farci visita dal 31 ottobre.