D23 Expo: svelate le prime informazioni e immagini sullo Star Wars Hotel

di Rina Zamarra - 23/08/2019

Il presidente dei Parchi Disney svela alcuni dettagli sull'hotel dello Star Wars: Galactic Starcruiser. La nave-albergo consentirà un viaggio di 3 giorni.

Le novità in arrivo dal D23 Expo sono davvero sorprendenti. Le notizie riguardanti le nuove attrazioni dei parchi Disney faranno felici tanti fan di Star Wars (e degli Avengers).

Bob Chapek, Presidente della sezione Parchi di Disney, ha annunciato le nuove attrazioni, tra cui quella dedicata a Oceania a Epcot, l’Avengers Campus in California e a Parigi e la Star Wars: Galactic Starcruiser a Orlando.

Quest’ultima attrazione, in particolare, è molto innovativa. Si tratta, infatti, di una sorta di viaggio intergalattico della durata di tre giorni, durante il quale gli ospiti saliranno a bordo della nave Halcyon e potranno dormirvi per due notti. La nave-albergo sarà concepita come un vera e propria struttura ricettiva, in cui i visitatori pernotteranno e potranno interagire con i personaggi esistenti.

Non sono trapelate molte altre informazioni sul versante hotel. Alcune indiscrezioni parlano di 34 stanze per ogni piano, di cui 32 standard e due cabine di prima classe.

I costi si aggirerebbero sui 3300 dollari per un singolo viaggiatore galattico e 7200 dollari per la cabina da cinque persone. Le cifre sono del tutto indicative e non si sa se saranno confermate, anche perché l’hotel non sarà aperto almeno prima di un paio d’anni.

Star Wars: Galactic Starcruiser è il secondo progetto dedicato a Star Wars che vede la luce nei parchi. Nel 2015, Bob Iger (CEO Disney) aveva annunciato la nascita di un’attrazione battezzata Star Wars: Galaxy's Edge proprio durante il D23 Expo.

Ebbene, quell’attrazione è in funzione da maggio 2019 in California e debutterà il 29 agosto 2019 a Orlando. Il 29 settembre 2019, la piattaforma Freeform trasmetterà anche uno speciale televisivo sul mondo di Star Wars: Galaxy's Edge con tante guest star, tra cui Kaley Cuoco, Keegan-Michael Key, Jay Leno, Sarah Hyland e Miles Brown.

Tornate su MondoFox per conoscere le prossime novità sui parchi Disney svelate durante il D23 Expo 2019.