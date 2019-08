Diabolik: le riprese iniziano a Courmayeur il 30 settembre

Cinema

Preparatevi a un altro gran colpo del ladro più famoso dei fumetti italiani.

È attraverso un comunicato ANSA che Film Commission della Valle d'Aosta annuncia l'inizio delle riprese del film Diabolik dei Manetti Bros., per il 30 settembre 2019 in quel di Courmayeur. Successivamente, nei giorni dell'1 e del 2 ottobre, alcune scene verranno girate ai piedi del Monte Bianco.

Prenderà vita così, tra i panorami suggestivi della località alpina, il tanto atteso cinecomic italiano Diabolik, che avrà tra i suoi protagonisti Luca Marinelli nel ruolo di Diabolik, Miriam Leone nei panni di Eva Kant e Valerio Mastandrea nelle vesti dell'ispettore Ginko. Per chi fosse interessato a vivere l'esperienza del set, può presentarsi nei giorni 3 e 4 settembre per partecipare al casting di comparse.

Il cast principale

Luca Marinelli è noto per il suo ruolo del villain Zingaro nel film Lo chiamavano Jeeg Robot del 2015, per il quale ha vinto il David di Donatello per il Miglior attore non protagonista. Ha interpretato, conquistando i favori della critica, anche il cantautore Fabrizio De André nel film Principe libero. Il debutto di Marinelli nel cinema italiano è avvenuto nel 2010 con il lungometraggio La solitudine dei numeri primi. Si segnala che ha recitato anche nel film vincitore del premio Oscar La grande bellezza di Paolo Sorrentino.

Nel 2008, Miriam Leone avvera il suo sogno di essere incoronata Miss Italia, poi si dedica alla carriera televisiva e cinematografica, interpretando la serie cult 1992 insieme a Stefano Accorsi e film come Fai bei sogni di Marco Bellocchio con Valerio Mastandrea.

Tra i tre protagonisti principali, Valerio Mastandrea è il veterano del cinema italiano. La sua versatilità come attore gli ha permesso di interpretare sia ruoli comici che seri, conquistando ben 11 nomination ai David di Donatello (più 3 candidature come regista, sceneggiatore e produttore) vincendo 4 volte. Tra i film più conosciuti in cui Mastandrea ha avuto una parte, si ricordano N - Io e Napoleone di Paolo Virzì, Un giorno perfetto di Ferzan Özpetek, Perfetti sconosciuti di Paolo Genovese ed Euforia di Valeria Golino.

Qui sotto potete vedere il primo teaser promozionale per il film dei Manetti Bros.

Chi sono i Manetti Bros.?

Marco e Antonio Manetti sono fratelli e condividono la passione per il cinema a tuttotondo, lavorando come direttori della fotografia, sceneggiatori, produttori e ovviamente registi. Il loro amore per il cinema giallo italiano degli anni '70, li porta a omaggiarlo con il film di successo Song'e Napule del 2013, seguito da Ammore e malavita, dopo una pausa di 4 anni. Questi successi seguono a un lavoro di gavetta notevole, tra prodotti televisvi e videoclip musicali

Il precedente cinematografico

Quello dei Manetti Bros. non sarà il primo film dedicato a Diabolik. Infatti, nel 1968 uno dei maestri dell'horror italiano, Mario Bava, ha portato in scena il personaggio creato da Angela e Luciana Giussani, facendo interpretare a John Phillip Law il ruolo principale, a Marisa Mell il personaggio di Eva Kant e a Michel Piccoli l'ispettore Ginko.

La storia di Bava vedeva in Diabolik un ladro/terrorista che, oltre a mettere a segno dei furti epocali, destabilizzava lo stato sociale.

Qui sotto potete vedere il trailer originale:

Nel marzo del 2019, invece, è uscito un documentario al cinema per la regia di Giancarlo Soldi, dal titolo Diabolik sono io. Un viaggio nella storia di Diabolik, fin dalle sue origini cartacee, con diversi interventi come quello dei Manetti Bros.