23/08/2019

Emozioni per tutta la famiglia, risate e divertimento, ma anche brividi, inquietudine e tensione. Il weekend al cinema del 24 e 25 agosto ha proposte per ogni appassionato della settima arte!

Le vacanze marciano a grandi passi verso la fine. Molti sono già rientrati e tanti si preparano a farlo. La malinconia e la routine sono in agguato, ma c'è sempre un modo per evadere dal quotidiano: la settima arte!

La programmazione in sala del fine settimana è ricca di novità, tra cui il molto atteso remake de Il Re Leone, l'inquietante storia a tinte horror Il signor diavolo di Pupi Avati e il drammatico Charlie Says, che esplora l'incubo di Charles Manson da una prospettiva inedita.

Se volete saperne di più, qui trovate tutti i film al cinema nel weekend del 24 e 25 agosto 2019.

Avventura

Il Re Leone

Avventura, Azione, Animazione - USA, 2019 - Durata 118 Min.

Simba è il futuro Re della Savana, l'erede del saggio e temuto Mufasa. Il grande leone non cerca conflitti, ma governa il suo regno nel nome della pace, della convivenza e del rispetto tra le specie. Però qualcuno trama nell'ombra. Il geloso fratello minore del Re, Scar, è disposto a tutto per il potere, anche a macchiarsi del più atroce delitto. I suoi inganni costringono Simba all'esilio, nella convinzione di essere il responsabile della fine dell'amato padre. Ma l'inaspettata amicizia con due curiosi abitanti della Savana aiuterà il giovane leone a (ri)trovare la sua strada e ad affrontare il passato.

Il film porta la firma di Jon Favreau. Le voci italiene sono di Marco Mengoni, Elisa, Edoardo Leo, Stefano Fresi, Luca Ward, Massimo Popolizio. Invece, nella versione originale, sono di Donald Glover, Seth Rogen, Tony Garrani, Beyoncé, Chiwetel Ejiofor, Keegan Michael Key, James Earl Jones, Alfre Woodard, John Kani, Florence Kasumba, John Oliver, Billy Eichner, Eric André.

In attesa di vederlo al cinema, scoprite la nuova versione della celebre Hakuna Matata e le prime reazioni. Ed entrate in atmosfera con le musiche della colonna sonora originale.

Commedie

La rivincita delle sfigate

Commedia - USA, 2019 - Durata 105 Min.

Amy e Molly sono due studentesse modello e hanno ottenuto l'ammissione nelle prestigiose università di Yale e della Columbia. Prima di iniziare il college, hanno intenzione di trascorrere delle vacanze "impegnate": la prima in Botswana, per un progetto di emancipazione femminile, la seconda al lavoro, per diventare la più giovane giudice della Corte Suprema. Ma quando scoprono che anche i loro festaioli compagni di scuola sono stati ammessi in prestigiose università, decidono di recuperare il "tempo perduto". Sarà l'inizio di una avventura che porterà le due amiche a vivere la notte più folle della loro vita.

Diretta da Olivia Wilde, la pellicola è interpretata da Kaitlyn Dever, Beanie Feldstein, Noah Galvin, Billie Lourd, Skyler Gisondo, Jessica Williams, Jason Sudeikis, Lisa Kudrow, Will Forte, Molly Gordon, Diana Silvers, Eduardo Franco, Mike O'Brien.

Drammatici

Charlie Says

Drammatico - USA, 2018 - Durata 104 Min.

Leslie "Lulu" Van Houten, Patricia "Katie" Krenwinkel e Susan "Sadie" Atkins sono 3 ex membri della Manson Family. Fedeli senza compromessi al loro leader, lo hanno seguito fino in fondo nella sua spirale di follia e di violenza, partecipando anche all'atroce delitto di Sharon Tate e venendo condannate a morte. Dopo la revisione della pena e la condanna all'ergastolo, Lulu, Katie e Sadie incontrano Karlene Faith, una sorta di assistente sociale che lavora in carcere e si impegna con loro in una difficile operazione di deprogrammazione dal condizionamento operato da Charles Manson.

Il film è diretto da Mary Harron e annovera nel cast Matt Smith, Hannah Murray, Sosie Bacon, Merritt Wever, Suki Waterhouse, Annabeth Gish, Marianne Rendón, Chace Crawford, Grace Van Dien, Kayli Carter, Bridger Zadina, India Ennenga, Kimmy Shields, Lindsay Farris, Matt Riedy,

Per maggiori informazioni, potete leggere l'articolo dedicato su MondoFox.

L'ospite

Drammatico, Commedia - Italia, 2018 - Durata 94 Min.

Guido ha 38 anni e forma una coppia stabile con Chiara, che di anni ne ha 33. Ma quando la compagna scopre di essere incinta, il loro rapporto si incrina. Guido si sente pronto a diventare genitore, mentre Chiara no. Per darle tempo per riflettere, il giovane lascia la casa dove vivono insieme da tempo e inizia un viaggio erratico sui divani degli amici più cari e dei suoi genitori. L'esperienza lo porterà a immergersi in realtà che non conosceva davvero e a maturare una nuova consapevolezza sui rapporti umani e la crescita personale.

Diretta da Duccio Chiarini, la pellicola conta sulla presenza di Daniele Parisi, Silvia D'Amico, Anna Bellato, Thony, Milvia Marigliano, Sergio Pierattini, Guglielmo Favilla.

Se volete saperne di più, date un'occhiata all'approfondimento su MondoFox.

Horror

Il signor diavolo

Horror, Drammatico - Italia, 2019 - Durata 86 Min.

Roma, 1952. Il giovane ispettore del Ministero Furio Momentè viene convocato dal suo superiore per una questione molto delicata. In Veneto, un adolescente ha ucciso un coetaneo perché convinto che fosse il dialogo e lui dovrà indagare sulla vicenda. Ma con molta discrezione, perché la madre della vittima è una donna influente con grande potere in politica. Durante il viaggio in treno, Momenté inizia a leggere le carte del caso e prende rapidamente coscienza di essere di fronte a un mistero disturbante e pericoloso. Ma una volta arrivato a destinazione, si renderà conto che la vicenda è ancora peggiore di quello che credeva.

Il film porta la firma di Pupi Avati ed è interpretato da Gabriele Lo Giudice, Filippo Franchini, Cesare S. Cremonini, Massimo Bonetti, Lino Capolicchio, Chiara Caselli, Gianni Cavina, Alessandro Haber, Andrea Roncato.

Siete fan dell'horror di Pupi Avati? Allora non perdetevi l'articolo dedicato e la clip esclusiva su MondoFox.

Sentimentali

Submergence

Sentimentale, Drammatico - Germania, Francia, Spagna, USA, 2017 - Durata 112 Min.

James è all'apparenza un cooperante internazionale, ma in realtà una spia dell'intelligence britannica. Danielle è una scienziata che studia i fondali degli oceani. I due si incontrano per caso su una spiaggia della Normandia, durante una vacanza, e si innamorano perdutamente. Al ritorno, James parte per una missione sotto copertura in Somalia e Danielle per una esplorazione nel Mar Glaciale Articolo. I due hanno promesso di rivedersi, ma James viene rapito dai jihadisti e non riesce più a mettersi in contatto con Danielle. Sarà l'amore e il profondo sentimento che lega i due giovani a permettere loro di continuare a lottare e di non perdersi.

Diretta da Wim Wenders, la pellicola annovera nel cast James McAvoy, Alicia Vikander, Alexander Siddig, Celyn Jones, Reda Kateb, Mohamed Hakeemshady, Jannik Schümann, Harvey Friedman, Jean-Pierre Lorit.

Scoprite di più nell'approfondimento dedicato su MondoFox.

Thriller

Pop Black Posta

Thriller - Italia, 2019 - Durata 90 Min.

Alessia è un'impiegata come tante, nell'ufficio postale di un paese di provincia. Ma un giorno, nella sua testa scatta qualcosa e prende in ostaggio il pastore di una chiesa evangelica, una ragazza sudamericana, un ragazzo del Sudan, una signora elegante e un uomo sovrappeso con una apparente passione per la tecnologia. Sotto la minaccia di ucciderli, Alessia intima loro di rivelare i propri crimini. Mentre i 5 sono sospesi tra il tentativo di sopravvivere alla inaspettata sequestratrice e di non soccombere a sé stessi e al proprio passato, il bene e il male si mescolano fino a diventare qualcosa di inestricabile e difficilmente distinguibile.

Il film è diretto da Marco Pollini e conta sulla presenza di Antonia Truppo, Hassani Shapi, Denny Mendez, Alessandro Bressanello, Pino Ammendola, Stefano Ambrogi, Aaron T. Maccarthy, Lucia Batassa, Annalisa Favetti.