Game of Thrones: Hold the Door, in arrivo il Funko Pop di Hodor

di Laura Silvestri - 23/08/2019 11:43 | aggiornato 23/08/2019 11:47

Funko Pop deve avere trovato il modo, perchè il Funko di Hodor in QUELLA fatidica scena di Game of Thrones sta per arrivare.

Nella sesta stagione di Game of Thrones ha avuto luogo quello che, senza ombra di dubbio, è stato uno dei momenti più memorabili non solo della stagione stessa, ma anche dell'intero show: la scena che ha visto Hodor (Kristian Nairn) dare il suo addio alla serie. Nella ormai celebre sequenza, che ha fatto discutere appassionati e professionisti del campo riguardo al suo possibile adattamento italiano, lo stalliere si sacrifica per permettere a Bran di fuggire dagli Estranei, rivelando nel frattempo l'origine del suo nome, derivazione della supplica che gli viene continuamente ripetuta in quel momento. "Hold the Door" (ovvero l'invito a tenere la porta porta chiusa, nei dialoghi italiani tradotto con "Trova un modo" per rendere il più possibile l'assonanza con il nome e con l'inglese) è quindi divenuta una delle battute più iconiche della serie TV, e a breve sarà anche... un Funko Pop! Come segnala il sito Comicbook, la celebre marca produttrice di gadget legati alla pop culture sta per lanciare sul mercato il Funko dedicato al personaggio di Hodor in quel preciso momento dello show. Attualmente è disponibile per il pre-ordine anche in Italia, al prezzo di 27,95 euro, sul sito PopInABox. Pop! Vinyl La data di arrivo stimata per il prodotto è il mese di gennaio, quindi dovremo aspettare ancora un po' per averlo sui nostri scaffali. E nonostante abbiamo dovuto dire addio al suo personaggio già qualche stagione prima della conclusione di Game of Thrones, a quanto pare un modo per rivedere il buon Hodor lo abbiamo trovato anche noi.