Joker verrà distribuito con rating R a causa della sua brutalità

Il film, co-scritto, co-prodotto e diretto da Phillips, sarà una vera discesa agli inferi di un uomo mentalmente disturbato che, come già sottolineato tempo fa dal regista, ricorderà in parte Taxi Driver , l’iconico film di Martin Scorsese del 1976.

D’altra parte, Joker, che mira a raccontare lo sviluppo psicologico di colui che è conosciuto per essere la nemesi più incisiva di Batman, aveva promesso di essere un film completamente diverso e fuori dai canoni dei cinecomic per come li conosciamo.

Come confermato da Comicbook , secondo la MPAA (Motion Picture Association of America), i motivi di questa classificazione sono determinati dalla presenza nel film di “violenza estrema, atmosfere inquietanti, linguaggio e brevi immagini a sfondo sessuale”.

Lo standalone, infatti, ha ricevuto la classificazione R , lettera che sta per Restricted : ciò significa, almeno per quanto riguarda gli Stati Uniti, che i minori di 17 anni potranno andare a vedere il film solo se accompagnati da un adulto.

