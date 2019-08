La casa dei giochi ispirata a Harry Potter è il sogno di ogni bambino

CuriositàCinema

23/08/2019

Il mondo di Harry Potter si trasforma in una casa dei giochi da sogno. È il regalo dei nonni per una bambina canadese di due anni.

Uno dei più grandi sogni di un bambino è la casa dei giochi. Grande o piccola che sia, è il rifugio ideale dove passare le ore a giocare soli o in compagnia. Ora al mondo c'è una bambina, nello specifico in Ontario, Canada, che ha una casa dei giochi molto speciale.

Dave e Ruby Dunlop, nonni della piccola Logan le hanno regalato... una casa a tema Harry Potter! Poco più di 32 metri quadrati nel giardino di casa per una miniatura della Torre di Hogwarts, del negozio di Olivander con tanto di scorcio della Piattaforma 9 e 3/4 e della casa dei Dursley in Privet Drive. Un mash-up perfetto che, come riporta Yahoo! Style, è diventato in poco tempo l'argomento preferito del vicinato. Sembrerà un sogno impossibile da realizzare, ma è tutto vero.

L'entrata della casa dei giochi

All'esterno, c'è un'altalena collegata al binario 9 e 3/4 e uno scivolo al fianco di un ponte di legno che porta ad una gufiera in perfetta armonia con lo stile dei celebri libri della saga scritta da J.K. Rowling.

Retro della casa dei giochi ispirata a Harry Potter

Ma la splendida casa dei giochi della piccola Logan – di soli due anni! – non è incredibile solo all'esterno: all'interno c'è una piccola cameretta con i ritratti dei personaggi della saga sulle pareti, poltrone a forma di gufo e una cucina in miniatura. Non può mancare, ovviamente, il camino elettrico per tenere al caldo i bambini mentre giocano nei mesi più freddi.

L'interno della casa dei giochi a tema Harry Potter

A dare vita alla splendida casa dei giochi è stata l'azienda Charmed Playhouses che ha impiegato 6 settimane per realizzare e sistemare tutto. I prezzi, vista l'enormità del lavoro, oscillano tra i 15mila e i 250mila dollari in base al tipo di casa.

E viste le immagini della casa, non ci sembra difficile credere alle parole di Dave Dunlop:

Lei e la nonna adorano prendere il tè nella cucina e perdere la cognizione del tempo. Dovreste vederla quando si trova nella casa dei giochi. Siamo così felici!

Chiunque sarebbe felice in una casa dei giochi così. Cosa ne pensate?