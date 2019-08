La nuova bambola Mezco di Pennywise è adorabile (e letale)

Curiosità

23/08/2019

Mezco, famosa azienda produttrice di giocattoli, ha lanciato la nuova Living Dead Doll di Pennywise, in attesa dell'uscita nei cinema di IT: Capitolo 2. Ecco tutti i dettagli.

Ottime notizie per i fan più sfegatati di IT e, soprattutto, di Pennywise, il clown danzante protagonista del best seller di Stephen King.

Interpretato nell'adattamento televisivo di IT del 1990 da Tim Curry, la versione originale di Pennywise ha ottenuto la sua Living Dead Doll un po' di tempo fa, ma adesso anche il nuovo Pennywise è pronto a unirsi al "collega". La bambola del pagliaccio demoniaco mutaforma (realizzata da Mezco, famosa azienda produttrice di giocattoli e action figures) ha i capelli color arancione brillante e indossa il suo iconico completo da clown con tanto di volant.

La bambola di Pennywise, inoltre, può tenere il suo famigerato palloncino rosso nella mano sinistra.

Pennywise è alto 25 cm e presenta 5 punti di articolazione. È confezionato in una scatola con finestra fustellata, in modo da poter essere ammirato in tutta la sua inquietudine.

Inoltre, è possibile preordinare la bambola di Pennywise sul sito ufficiale di Mezco al costo di 41 euro (46 dollari). Arriverà a casa vostra tra dicembre 2019 e febbraio 2020.

Ricordiamo che Pennywise tornerà ben presto a spaventarci nei cinema italiani con IT: Capitolo 2, seconda parte dell'adattamento cinematografico che Andy Muschietti ha realizzato del noto libro di Stephen King. In questo film vedremo i Perdenti tornare nuovamente a Derry, 27 anni dopo gli eventi del primo film, per tentare di sconfiggere una volta e per tutte Pennywise, il mostro mutaforma che ha perseguitato la loro infanzia.

In IT: Capitolo 2 vedremo Bill Skarsgård tornare a vestire nuovamente i panni di Pennywise, mentre James McAvoy, Jessica Chastain, Bill Hader, Isaiah Mustafa, Jay Ryan, James Ransone e Andy Beanel interpreteranno i Perdenti ormai adulti. Jaeden Martell, Sophia Lillis, Finn Wolfhard, Chosen Jacobs, Jeremy Ray Taylor, Jack Dylan Grazer e Wyatt Oleff, i giovani attori che hanno preso parte al primo film, torneranno nel secondo film sotto forma di ricordi e flashback come i Perdenti da ragazzini.

La pellicola arriverà nei cinema italiani il 5 settembre 2019.

