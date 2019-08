Lilli e il Vagabondo: l'interprete di Biagio è stato trovato in un canile

Cinema

di Giacinta Carnevale - 23/08/2019 15:07 | aggiornato 23/08/2019 15:40

La storia di Monte, il cane protagonista del remake di Lilli e il Vagabondo dove interpreta Biagio, è davvero molto curiosa e ricorda proprio quella del personaggio Disney.

5 condivisioni

Dopo l'ottimo debutto nelle sale italiane del live-action de Il Re Leone, cresce l'attesa per un nuovo remake di un altro grande classico d'animazione targato Disney: Lilli e il Vagabondo. La pellicola debutterà il prossimo 12 novembre 2019 sulla nuova piattaforma di streaming Disney+ (di cui non si hanno informazioni ufficiali sul lancio in Italia) e il cast sarà composto da veri animali.

Come sappiamo, ad interpretare la bella Lilli sarà la Cocker Spaniel Rose, doppiata in originale da Tessa Thompson, mentre nel ruolo del cane di strada Biagio è stato scelto Monte, che avrà la voce inglese di Justin Theroux. Tuttavia non tutti conoscono la vera storia di Monte, che ricorda molto quella del personaggio Disney da lui interpretato.

Disney

Il cane è stato trovato in un rifugio antiaereo in New Mexico prima di essere trasferito all'HALO Animal Rescue di Phoenix, in Arizona. Ed è qui che nell'aprile del 2018 è stato adottato da un addestratore di animali di Hollywood per una specie di progetto top-secret.

All'epoca la presidente e CEO di HALO, Heather Allen, non aveva idea di cosa avessero in mente di realizzare con il cane, ma era felice che Monte potesse finalmente avere una casa dove vivere felice. Ecco le parole di Allen rilasciate ad AZcentral:

È stato adottato da noi nell'aprile del 2018 e sapevamo che le persone che lo avevano scelto volevano tramutarlo in una star di Hollywood, ma non sapevamo per cosa, perché era un segreto. Ma sapevamo che aveva il potenziale per diventare un cane di Hollywood. Quando è arrivato al rifugio era super cordiale, salutava subito le persone, dava baci, amava l'attenzione.

Oggi Monte, di cui non si conosce la razza precisa, vive in California e si appresta a fare il suo debutto come attore nell'adattamento live-action di Lilli e il Vagabondo. La casa di Topolino ha diffuso la prima immagine del film dove abbiamo potuto dare un'occhiata ai due cani protagonisti.

🍝 #Thread : First look at the animal cast from Lady and the Tramp Remake! (1/3)

Photos : People pic.twitter.com/vsjRzTB9JW — Disney Plus News #D23Expo (@DPlusNews) August 8, 2019

La trama seguirà quella della pellicola d'animazione originale del 1955, e racconterà la sorprendente storia d'amore tra l'altolocata Lilli e il randagio Biagio.

Nel cast di doppiatori originali troviamo anche Sam Elliott (A Star is Born) nei panni di Fido, amico di Lilli, Ashley Jensen in quelli del saggio scottish terrier Whisky, e Janelle Monáe nel ruolo dell'affascinante cagnetta Gilda. Presente poi Benedict Wong nei panni del bulldog Bull.

Lilli e il Vagabondo arriverà su Disney+ negli Stati Uniti il 12 novembre 2019.

E voi cosa ne pensate della curiosa storia di Monte?