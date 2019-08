Marvel Land e Disney Campus: le immagini e le novità dal D23 Expo

Curiosità

di Rina Zamarra - 23/08/2019 10:11 | aggiornato 23/08/2019 10:16

I parchi annunciano nuove attrazioni al D23 Expo: sono previste navi galattiche e un Avengers Campus, in cui i visitatori faranno parte della squadra di Tony Stark.

La convention D23 Expo è iniziata. Oggi 23 agosto 2019, prende il via la tre giorni dedicata alle novità del mondo Disney e ospitata dall’Anaheim Convention Center di Anaheim in California.

Nell’evento che ha anticipato l’apertura ufficiale, la squadra a capo dei parchi (Disney Parks, Experiences and Products - DPEP) ha svelato una serie di nuove e fantastiche attrazioni.

Avete mai sognato di viaggiare in una galassia molto lontana? Ebbene, Disney ha provato ad avverare i sogni di tutti i viaggiatori intergalattici con l’attrazione Star Wars: Galactic Starcruiser, che sarà in funzione nel Walt Disney World Resort di Orlando. L’attrazione è costituita da una nave stellare, Halcyon, a bordo della quale gli ospiti intraprenderanno un viaggio intergalattico della durata di due notti.

Durante il viaggio sarà possibile partecipare attivamente interagendo con i personaggi presenti. Il modello di Halcyon sarà ospitato nel padiglione Imagining Tomorrow, Today del D23 Expo.

Il padiglione sarà ricco di altre sorprese. Prima fra tutte l’attrazione ispirata al film di animazione Oceania, che sarà allestita nel parco di Epcot, in Florida. Si tratta della prima attrazione dedicata alla pellicola e immaginata per consentire agli ospiti di interagire con un mondo magico, dominato dall’acqua. Il parco è oggetto di una vera e propria trasformazione e il D23 Expo consentirà ai visitatori di dare un'emozionante occhiata ai piani previsti per la struttura.

Un’altra novità importante riguarda il parco Disney California Adventure e il parco Disneyland Paris dove sorgerà l’Avengers Campus (foto in testata), un’attrazione che prevede il coinvolgimento degli utenti. Questi ultimi, infatti, verranno assoldati per combattere con i loro supereroi preferiti. L’attrazione è ispirata a una storia precisa:

Gli Avengers stanno allestendo nuovi quartieri generali e nuove strutture di addestramento in tutto il mondo per ispirare tutte le potenziali reclute disposte a farsi avanti…Tony Stark ha fondato la Worldwide Engineering Brigade - o in breve WEB - per migliorare la sua tecnologia super potente, compresi i nuovi miglioramenti alla tuta di Spider-Man… Riunendo i giovani inventori più brillanti del mondo, il WEB sta creando nuove interfacce che consentiranno a tutti noi di unirci ai ranghi dei più potenti della Terra.

Allora, cosa ne pensate delle nuove attrazioni?