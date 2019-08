Miley Cyrus nega di aver tradito Liam Hemsworth e fa luce su vecchie controversie

CelebrityCinema

23/08/2019

Miley Cyrus fa luce sul passato e mette a tacere le voci secondo le quali avrebbe tradito l'ex marito Liam Hemsworth.

Dopo la separazione da Liam Hemsworth e la notizia dell'imminente divorzio, Miley Cyrus ha voluto chiarire le cose: è suo desiderio mettere a tacere le voci secondo le quali avrebbe tradito il marito.

Per farlo si è avvalsa dei suoi profili social. Parlando per la prima volta apertamente della rottura con Liam, su Twitter e Instagram Miley ha condiviso una serie di post in cui è stata onesta riguardo al suo passato fatto di eccessi. Ha candidamente ammesso di essere consapevole di aver scelto una strada, quella dello spettacolo e dell'arte, che la porterà a stare sempre sotto i riflettori. Conscia di essere un personaggio pubblico, ha scritto:

Posso accettare il fatto che la vita che ho scelto implichi il dover essere sempre completamente aperta e trasparente con i miei amati fan e col pubblico. Quello che non riesco ad accettare è essere definita una bugiarda perché cercherei di nascondere un crimine che non ho commesso. Non ho nulla da nascondere.

I can accept that the life I’ve chosen means I must live completely open and transparent with my fans who I love, and the public, 100% of the time. What I cannot accept is being told I’m lying to cover up a crime I haven’t committed. I have nothing to hide. — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) August 22, 2019

Miley non ha fatto mistero di aver provato diverse droghe durante l'adolescenza e ha rivelato di aver perso il ruolo da protagonista nel film animato Hotel Transylvania a causa di una torta a forma di pene dedicata a Liam Hemsworth.

I got kicked off hotel Transylvania for buying Liam a penis cake for his birthday and licking it. — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) August 22, 2019

Miley ha colto la palla al balzo per spiegare a fan e a detrattori la ragione per cui è stata allontanata dalla produzione di Hotel Transilvania. In occasione del compleanno dell'allora fidanzato Liam Hemsworth, aveva comprato una torta a forma di pene e l'aveva leccata. Così ora è finalmente chiara la ragione per la Cyrus era stata sostituita da Selena Gomez.

Ciò che però per Miley è stato importante condividere è la totale dedizione a Liam nel lungo periodo trascorso insieme.

But the truth is, once Liam & I reconciled,I meant it, & I was committed. There are NO secrets to uncover here. I’ve learned from every experience in my life. I’m not perfect, I don’t want to be, it’s boring. I’ve grown up in front of you, but the bottom line is, I HAVE GROWN UP. — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) August 22, 2019

La verità è che, quando io e Liam abbiamo fatto pace, volevo davvero che funzionasse, mi sono impegnata. Non c'è nessun segreto. Ho imparato da ogni esperienza fatta nella mia vita. Non sono perfetta, non voglio esserlo, la perfezione è noiosa. Sono cresciuta sotto i vostri occhi, ed è questo il punto: sono cresciuta.

Su Instagram, la cantante ha ricevuto il sostegno di numerose colleghe, tra cui Madonna, Bella Thorne e Shailene Woodley.

La prima ha commentato: "Grazie a Dio!! Sei umana. Sei una donna che vive. Non c'è bisogno di scusarti!!"

La Thorne ha espresso la sua stima verso la collega scrivendo: "Amo ogni versione di te".

Shailene, Lily Aldridge, Vanessa Hudgens, Amber Valletta e molte altre hanno reagito alla dichiarazione di Miley con emoji a forma di cuore.

La sorella maggiore, Brandi Cyrus, ha invece scritto: "Sono orgogliosa di te, sorellina!"