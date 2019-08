Mortal Kombat 11 accoglie Joker e Terminator T-800

Mortal Kombat 11 è disponibile su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Quanto siete impazienti di vestire i panni di Joker e Terminator T-800 per eliminare i vostri nemici a colpi di fatality?

Per poter accedere a questi personaggi extra è necessario comprare il Kombat Pack, contenuto aggiuntivo di Mortal Kombat 11 che si acquista in aggiunta al gioco (o è già compreso in caso si sia portata a casa la Premium Edition del picchiaduro). In alternativa, è anche possibile acquistare i personaggi e le skin aggiuntive singolarmente.

Joker è sinonimo di antagonista grazie alla sua grande popolarità all'interno dell'universo DC. Porterà in Mortal Kombat 11 tutta la sua cattiveria e il suo piglio geniale, proponendo, annunciano gli sviluppatori, uno stile di combattimento imprevedibile e che non ha pietà di niente e nessuno.

