La Nimbus e la Firebolt, le scope volanti di Harry Potter, si possono acquistare online

Gli oggetti magici non spiccano il volo ma sono fedeli alle loro controparti cinematografiche.

Molti fan di Harry Potter potrebbero desiderare una riproduzione fedele della scopa volante del maghetto inglese, o di un altro modello cavalcato dai personaggi del romanzo. Buone notizie per loro: è infatti possibile acquistare in rete una Nimbus 2000 o una Firebolt che rispecchiano perfettamente quelle viste nei film.

Peccato solo che i prezzi siano tutt'altro che abbordabili. Per acquistare la propria Nimbus da esposizione ci vogliono 349 euro: la scopa ha un manico in legno di salice, mentre le setole sono in mogano.

La Firebolt ha invece un manico in faggio e le setole in vimini: viene fornita con una base in legno nero, sulla quale è fissata una targa di autenticità numerata. Il suo costo ammonta a ben 695 euro.

Entrambi gli strumenti magici possono essere acquistati su Cinereplicas, ma trattandosi di edizioni limitate non è da escludere che le scorte si esauriscano in fretta. Il prezzo così alto delle riproduzioni è giustificato dalla qualità e dal fatto che sono repliche fedelissime delle scope volanti viste nella saga, curate nei minimi dettagli. Secondo quanto riportato dal sito, sono state interamente intagliate a mano da alcuni ebanisti in Francia e, pertanto, ogni modello è unico. Il processo di lavorazione avrebbe richiesto due lunghi anni.

Probabilmente non tutti i collezionisti avranno soldi da investire per oggetti del genere, ma i Potterhead più accaniti potrebbero non badare a spese. Vorreste una replica in casa vostra?

