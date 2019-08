One Day at Disney: il trailer del documentario annunciato alla D23 Expo

TV News

di Giacinta Carnevale - 23/08/2019 11:41 | aggiornato 23/08/2019 11:45

Il documentario ci permetterà di dare uno sguardo al lavoro quotidiano che svolgono i talentuosi uomini e donne che si occupano di dar vita alle storie Disney.

1 condivisione

In occasione della D23 Expo - in programma al centro congressi di Anaheim, in California, da oggi 23 agosto fino a domenica 25 - saranno molti i progetti che la casa di Topolino presenterà ai fan presenti, a partire dai suoi prossimi titoli in cantiere.

A tal proposito sono stati finalmente svelati i dettagli e il trailer di One Day at Disney, il misterioso show televisivo annunciato nei giorni scorsi. Si tratterà di una sorta di documentario di 52 episodi che debutterà il 3 dicembre sulla nuova piattaforma di streaming Disney+ (nei paesi dove questa sarà resa disponibile).

Hundreds of cast members. Five continents. One Day At Disney. Original documentary. Streaming December 3 only on #DisneyPlus. pic.twitter.com/bFEewylOV0 — Disney+ (@disneyplus) August 23, 2019

La serie, prodotta da Michael Antinoro e David Chamberlin, ci mostrerà il dietro le quinte del lavoro che ogni giorno svolgono gli uomini e le donne che danno vita ad alcune delle storie più amate dell'universo Disney.

I fan potranno così scoprire la vita quotidiana di animatori, attori, scultori, disegnatori e di tutte le persone che trascorrono intere giornate a lavorare nei diversi parchi tematici della nota multinazionale presenti in tutto il mondo, da Disneyland Paris fino a quelli asiatici di Tokio, Hong Kong e Shangai.

Sono in molti ad aver contribuito alla realizzazione di questo speciale documentario tra cui Robin Roberts, conduttrice e volto noto della celebre trasmissione Good Morning America.

D23/Disney

One Day at Disney ci permetterà di conoscere meglio artisti del calibro di Eric Baker, direttore creativo di Walt Disney Imagineering che ha dato vita a Star Wars: Galaxy’s Edge, Eric Goldberg, leggendario animatore di classici come Aladdin e Pocahontas, e lo scultore Jerome Ranft (Alla ricerca di Nemo, Toy Story 3).

Oltre alla serie, il 3 dicembre verrà pubblicato anche un ricco libro a copertina rigida di ben 224 pagine scritto da Bruce Steele, che includerà le storie e le foto dei membri dello staff che lavorano per la Walt Disney Company.

Via: D23.