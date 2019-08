Pretenders: il trailer del film di James Franco con Jack Kilmer

Maggie Gyllenhaal su James Franco in The Deuce: 'Abbiamo preso le accuse molto sul serio'

Pretenders, nelle sale americane dal 4 ottobre, vanta un ottimo cast tra cui spicca la brava Juno Temple (in pieno stile Seventies come la sua Jamie nella serie TV Vinyl).

In una intervista a People , Franco ha confessato di assomigliare ai “sognatori” del film. Come loro ha girato dei film sulla sua vita, che altro non è che il riflesso dei suoi stessi film.

La storia è quella di un pericoloso triangolo amoroso tra la misteriosa attrice Catherine ( Jane Levy , What/if) e i due amici Terry ( Jack Kilmer , The Nice Guys), uno studente di cinema ossessionato dalla Nouvelle Vague francese e Phil ( Shameik Moore , Spider-Man - Un nuovo universo) un giovane fotografo. La New York di fine anni Settanta fa da sfondo alla storia tra i tre, fatta di sesso, tradimenti e danni collaterali.

Dopo il successo di The Disaster Artist, Franco torna dietro alla macchina da presa per raccontare un pericoloso triangolo amoroso.

