Nella giornata di giovedi 22 agosto, il famoso attore Robert Downey Jr., che tutti conosciamo per il suo ruolo nei panni di Iron Man nel Marvel Cinematic Universe, aveva pubblicato un video teaser su Twitter riguardo un annuncio misterioso che coinvolgeva la NASA, i Rolling Stones, lo stadio Rose Bowl a Los Angeles e il pianeta Marte, elementi che apparentemente non centrano nulla l'uno con l'altro.

L'attesa per rivelare il mistero per fortuna non è stata lunga, e l'attore, dopo solo 24 ore dal suo Tweet, ha fatto sapere a tutti quale fosse la soluzione al suo indovinello, ovviamente nella maniera più spettacolare possibile.

Robert Downey Jr. si è infatti recato al concerto dei Rolling Stones, tenutosi proprio all'interno dello stadio Rose Bowl di Los Angeles, per fare un annuncio a tema scientifico per conto della NASA.

La NASA ha infatti deciso di dare il nome della leggendaria band a una roccia scoperta su Marte, chiamandola Rolling Stones Rock. Il motivo di questa scelta è dovuto al fatto che alla fine dell'anno scorso la missione spaziale portata avanti dal Lander InSight ha catturato le immagini di questa roccia che ha rotolato per circa un metro, dando dunque l'idea alla NASA di dedicare questa roccia ai Rolling Stones.

#RollingStones : @RobertDowneyJr just announced @NASA found rock on Mars, naming it “Rolling Stones Rock”. “A little larger than a golf ball, the rock rolled about 3 feet; it’s the farthest NASA has seen the rock roll while landing...on another planet,” per NASA. #Marsrocks pic.twitter.com/Q3002pOHfQ

Le origini della pietra sono spiegate meglio nel Tweet della NASA, che trovate qui sotto.

Hello “@RollingStones Rock” Who could hang a name on you? Um... us!



When @NASAInsight touched down on the Red Planet, its engines sent a rock rolling across Mars' surface. We named it for the band. Take a closer look and learn how #MarsRocks get named: https://t.co/xY0TfoksJP pic.twitter.com/BZlABAMaZJ