Titanic, un nuovo video mostra il relitto in rovina

Il relitto si trova a circa 370 miglia dall’ Isola di Terranova in Canada , dove è stato ritrovato nel 1985 dall’oceanografo Robert Ballard alla profondità di 12500 piedi (3800 metri). Secondo gli esperti, la nave sarà disintegrata in pochi anni. Alcune previsioni sono addirittura più precise e sostengono che la nave sarà completamente distrutta entro il 2030 .

La cosa più affascinante è stata vedere come il Titanic viene consumato dall’oceano per tornare alla sua forma elementare, diventando rifugio per un numero notevole di animali.

