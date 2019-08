Celebrity

Dopo Avengers: Endgame, non pensavamo di poter rivedere Tom Holland e Robert Downey Jr. di nuovo insieme e invece l'attore di Spider-Man: Far From Home ha pubblicato una serie di scatti che lo ritraggono col suo maestro.

Mentre i fans di Spider-Man sono ancora sconvolti alla notizia del possibile addio del loro beniamino al MCU, Tom Holland, interprete del famoso sparagnatele, non ha ancora commentato il mancato accordo tra Sony Pictures e Marvel/Disney.

Pure se non è ancora detta l'ultima parola e la situazione potrebbe cambiare, il futuro di Spider-Man tra le fila degli Avengers è in precario equilibrio.

Dopo aver cercato invano un'intesa, le due parti sono arrivate a un punto di rottura. Un portavoce di Sony ha confermato:

Molte delle notizie odierne su Spider-Man hanno travisato le recenti discussioni sul coinvolgimento di Kevin Feige nel franchise. Siamo delusi, ma rispettiamo la decisione di Disney di non farlo continuare come produttore principale del nostro prossimo film live-action di Spider-Man. Speriamo che la situazione possa cambiare in futuro, ma comprendiamo che le molte nuove responsabilità che Disney gli ha assegnato - comprese tutte quelle sulle proprietà Marvel aggiunte di recente - non gli consentono di lavorare a produzioni che non possiedono. Kevin è eccezionale e siamo grati per il suo aiuto e la sua guida e lo ringraziamo per il percorso che ci aiutato a percorrere e continueremo a percorrere.

Tuttavia, ciò non esclude la possibilità di vedere Holland accanto ai suoi compagni di set in altre vesti.

La star di Spider-Man: Far From Home, infatti, ha pubblicato su Instagram una serie di scatti che lo ritraggono insieme al suo mentore dentro e fuori dal set: si tratta ovviamente di Robert Downey Jr., che ha smesso i panni di Iron Man in Avengers: Endgame.

I due sono apparsi l'uno accanto all'altro in quattro delle pellicole appartenenti al Marvel Cinematic Universe. Holland ha fatto il suo debutto in Captain America: Civil War prima di essere protagonista del film in solitaria Spider-Man: Homecoming. È apparso infine in Avengers: Infinity War, and Avengers: Endgame.

Proprio dietro le quinte dei maestosi film, si è cementata l'amicizia tra il giovane attore e Downey Jr.

Nella didascalia alle foto pubblicate online, Holland ha fatto esplicito riferimento ai personaggi dai due attori interpretati del film Marvel. "Ce l'abbiamo fatta, signor Stark!", ha scritto.

Nell'ultima immagine, il duo gioca con le action figures degli eroi a cui hanno prestato il volto per anni, Spider-Man e Iron-Man.