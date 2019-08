Westworld 4 sarebbe già confermata (con anche una quinta stagione in arrivo)

TV News

Mentre la data di uscita del terzo capitolo delle avventure di Dolores rimane avvolta nel mistero, arrivano le prime conferme per Westworld 4. La produzione della quinta stagione, inoltre, è sempre più probabile.

La terza stagione di Westworld deve ancora arrivare sugli schermi, ma a quanto pare i piani di HBO per la serie sci-fi in questione sembrano già guardare al futuro. Le avventure di Dolores e Maeve, che vedranno anche l’ingresso di Caleb, interpretato da Aaron Paul, continueranno infatti con una quarta stagione – e presumibilmente anche con una quinta.

A riportare la notizia è Discussing Film, che specifica che le riprese della quarta stagione dello show HBO inizieranno nella prima parte del 2021. Si tratta di un cambio di passo decisamente importante: tra la seconda e la terza stagione di Westworld, attesa per il 2020, si inserisce una pausa di circa due anni. Secondo Inquisitr, la pubblicazione ravvicinata degli atti 3 e 4 dello show sarebbe destinata a colmare il vuoto lasciato da Game of Thrones, serie conclusasi a metà 2019.

La conferma del rinnovo di Westworld era già nell’aria. Lo stesso Casey Bloys, presidente HBO, in un'intervista rilasciata lo scorso luglio a The Wrap aveva confermato che i creatori dello show, Jonathan Nolan e Lisa Joy, avevano raggiunto una intesa non solo per quanto riguarda la quarta stagione, ma anche per una possibile quinta iterazione della serie. Si è trattato di un passaggio piuttosto importante, visto che i due autori hanno già sottoscritto accordi con Amazon per la produzione di nuovi progetti. Bloys, a questo proposito, aveva dichiarato:

Abbiamo un accordo con loro [si riferisce a Nolan e Joy, n.d.r.] per una potenziale quarta stagione, e anche per una quinta. Credo che l’accordo con Amazon non riguardi Westworld. Sono molti impegnati su Westworld. Perciò non sono preoccupato di una possibile perdita di concentrazione, non fanno cose del genere.

Prima di andare avanti nel tempo, in ogni caso, sembra più saggio attenersi all’attualità. Il Comic-Con 2019 di San Diego ha consegnato ai fan il trailer ufficiale di Westworld 3. La terza stagione si concentrerà anche sulla presenza di un parco divertimenti a tema Seconda Guerra Mondiale, e secondo gli sceneggiatori potrà contare su una trama meno complicata.

La terza stagione di Westworld non ha ancora una data di uscita ufficiale: la serie HBO, in ogni caso, è attesa per la prima metà del 2020. Siete curiosi di scoprire come continueranno le vicende di Dolores e degli altri androidi?