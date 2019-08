D23 Expo 2019: Lizzie McGuire torna sul canale Disney +

Chissà se la nuova versione riuscirà a superare i risultati della precedente. Lizzie, infatti, divenne un vero e proprio idolo per i giovanissimi , permettendo alla serie di aggiudicarsi il titolo di programma più visto di Disney Channel. Non solo, il film Lizzie McGuire - Da liceale a popstar (2003) incassò ben 55 milioni di dollari!

Durante il panel, infatti, non è stato fatto alcun riferimento agli attori della serie originale . Non si sa, dunque, se Hillary Duff sarà affiancata ancora una volta da Lalaine, Adam Lamberg, Jake Thomas, Hallie Todd e Robert Carradine.

Lo showrunner della serie originale, Terri Minsky, riprenderà il suo posto nella squadra creativa della serie, che avrà sempre una versione animata di Lizzie pronta a svelarne i pensieri. Non sono stati rivelati altri dettagli sul numero di episodi, sulla data di lancio della serie sul canale Disney Plus e neppure sul cast.

La serie originale seguiva le avventure dell’adolescente Lizzie, della sua famiglia e dei suoi due amici Miranda e Gordo. Lo show, andato in onda negli Stati Uniti dal 2001 al 2004, era diventato popolare anche per i siparietti tra la protagonista e il suo alter ego sotto forma di animazione . La versione cartoon di Lizzie rappresentava l’incarnazione dei pensieri e dei sogni della protagonista.

Ad annunciarlo è stata la protagonista della serie originale Hillary Duff , comparsa a sorpresa sul palco del D23 Expo . La nuova serie avrà come protagonista una Lizzie diventata ormai trentenne. L’attrice ha dichiarato che i fan seguiranno le vicende di una giovane donna che vive a New York insieme al fidanzato e si occupa di un lavoro che ama.

Disney non smette di meravigliare i fan durante l’edizione 2019 della convention D23 Expo . La novità che ha lasciato tutti stupiti riguarda il ritorno di Lizzie McGuire sul servizio streaming Disney Plus.

Hillary Duff è salita sul palco del D23 Expo per annunciare il suo ritorno nella serie Lizzie McGuire, che andrà in onda sul servizio streaming Disney Plus.

