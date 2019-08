D23 Expo: il trailer di Lilli e il vagabondo e le altre novità di Disney+

CinemaTV News

24/08/2019

Disney lancia il trailer del remake di Lilli e il vagabondo durante il panel del D23 Expo dedicato a Disney Plus e annuncia le novità del servizio streaming.

Disney ha dedicato al servizio di streaming Disney Plus un panel al D23 Expo 2019 e ha svelato alcune novità. Gli abbonati avranno a disposizione il vastissimo catalogo di contenuti classici Disney e Pixar e tutta una serie di novità.

Ad aprire il panel ci ha pensato il cast di High School Musical: The Musical: The Series, che sarà protagonista dei 10 episodi girati in stile mockumentary. La serie andrà in onda sul canale Disney + a partire dal 12 novembre 2019.

High School Musical: The Musical: The Series vede come protagonista Joshua Bassett nei panni di Ricki, un ragazzo che partecipa ai provini dello spettacolo scolastico con l’intento di riconquistare la sua ex ragazza Nini (Olivia Rodrigo). Durante il panel è stato lanciato anche il trailer ufficiale della serie, seguito da quello di Lilli e il vagabondo (in testata).

Il remake di Lilli e il vagabondo avrà come protagonista una Cocker Spaniel nel ruolo di Lilli e un cane salvato da un rifugio antiaereo in quello di Biagio. A prestare la voce ai due protagonisti ci saranno Tessa Thompson e Justin Theroux, affiancati da Sam Elliott, Janelle Monáe, Benedict Wong e Ashley Jensen.

Il remake è sicuramente tra i prodotti più attesi di Disney Plus, la cui offerta non si ferma qui è include anche Noelle, un film natalizio con protagonista Anna Kendrick nei panni della figlia di Babbo Natale. Noelle ha un compito da assolvere insieme al fratello Nick (Bill Hader): viaggiare fino al Polo Nord per salvare il Natale. Nel cast del film anche il premio Oscar Shirley MacLaine.

Il servizio streaming ospiterà, inoltre, Kristen Bell e il suo reality show Encore, che vedrà protagoniste le vecchie compagnie teatrali delle scuole superiori riunite per recitare ancora una volta insieme, ma questa volta da adulti.

L’attore Jeff Goldblum, invece, sarà protagonista dei 12 episodi di The World According to Jeff Goldblum, in cui parlerà di tanti argomenti diversi, dai gelati ai tatuaggi. Ma la vera grande novità del panel è il ritorno di Hilary Duff nella serie Lizzie McGuire.

