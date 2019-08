Cinema

di Mattia Chiappani - 24/08/2019 22:00 | aggiornato 24/08/2019 22:05

Il sovrano del Wakanda tornerà nel maggio 2022, ma non è stata l'unica novità relativa al MCU annunciata durante l'atteso panel del D23 Expo.

1 condivisione

Un successo commerciale incredibile, soprattutto negli Stati Uniti dove ha incassato anche di più del colossale Avengers: Infinity War. Un'ottima accoglienza da parte della critica, con sette Nomination agli Academy Awards tra cui quella a Miglior film (prima volta nella storia per un cinecomic) e tre statuette portate a casa. Dopo un esordio del genere non c'erano dubbi sul fatto che Black Panther sarebbe presto tornato sullo schermo e, dopo un breve accenno di Kevin Feige al San Diego Comic-Con 2019, ora è davvero ufficiale. E soprattutto, si sa quando questo accadrà.

Il 24 agosto si è infatti tenuto il panel dedicato al futuro cinematografico dell'intera The Walt Disney Company al D23 Expo. Ovviamente non poteva mancare uno spazio dedicato al Marvel Cinematic Universe, franchise che continua a battere record su record di incassi e che non da alcun cenno di volersi fermare. Ad aprire il momento dell'evento dedicato alla Casa delle Idee è stato proprio il nuovo film dedicato a T'Challa, presentato ufficialmente, con tanto di data di uscita.

Black Panther 2 arriverà il 6 maggio 2022 ed è stato il suo regista Ryan Coogler (già dietro la camera per il precedente) ad annunciarlo dal palco, svelandone anche il logo ufficiale. Non si tratterà tuttavia della pellicola di apertura della Fase 5 dell'universo Marvel, dato che tra le date annunciate tempo fa da Disney è previsto un film per febbraio dello stesso anno, che sarà probabilmente il primo di questo nuovo ciclo. È interessante notare come si sia tornati all'utilizzo dei numeri del titolo, cosa che il MCU non faceva dai tempi di Guardiani della Galassia Vol. 2 (e prima ancora di Iron Man 3) preferendo l'utilizzo di un sottotitolo. Chissà se nelle prossime settimane ci saranno modifiche in questo senso.

Just announced at #D23Expo, Ryan Coogler returns to direct Marvel Studios’ BLACK PANTHER 2, in theaters May 6, 2022. pic.twitter.com/9zfcFzOi6z — Marvel Studios (@MarvelStudios) August 24, 2019

Subito dopo è stato il turno di The Eternals. Il cast al gran completo è comparso sul palco per parlare di questa pellicola, che debutterà il 6 novembre del 2020 negli Stati Uniti. In questa occasione sono state svelate tre new entry del team. Si parte con Barry Keoghan che interpreterà Druig nella pellicola e Gemma Chan che sarà Sersi. Quest'ultima è già comparsa nel MCU nei panni di Minn-Erva ed è il primo caso di un'attrice con un doppio ruolo così rilevante nel franchise. Infine Kit Harington, fresco dell'addio al ruolo di Jon Snow, si aggiunge al cast nei panni di Dane Whitman, personaggio noto con il nome di battaglia Cavaliere Nero.

In chiusura gli attori hanno posato davanti ai concept art dei propri personaggi, in cui è possibile per la prima volta ammirare i vari costumi. Un momento sicuramente emozionante sia per il pubblico che per il cast, come potete vedere nel video pubblicato sull'account ufficiale dei Marvel Studios.

A closer look at the cast of Marvel Studios’ THE ETERNALS on stage at the #D23Expo pic.twitter.com/bTSkoXh6xI — Marvel Studios (@MarvelStudios) August 24, 2019

Gli ultimi momenti di questa sezione dell'incontro sono stati dedicati a Black Widow, il prossimo film del franchise, in arrivo il prossimo maggio negli Stati Uniti. In questo caso i contenuti nuovi sono stati piuttosto pochi poiché, come da loro stessi raccontato in un video trasmesso sul palco, gli attori protagonisti dell'opera sono attualmente al lavoro sulle riprese e non hanno potuto partecipare in prima persona al D23 Expo. È stato tuttavia mostrato nuovamente il materiale esclusivo visto allo scorso San Diego Comic-Con. In chiusura era presente un nuovo spezzone in cui Yelena Belova, il personaggio interpretato da Florence Pugh, ironizzava sulle pose in battaglia di Natasha.

Cosa ne pensate? Siete curiosi di scoprire Black Panther 2? E cosa vi aspettate da The Eternals e Black Widow?