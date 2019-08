È morto Carlo Delle Piane: recitò in Guardie e ladri e Regalo di Natale

CinemaCelebrity

di Emanuele Zambon - 24/08/2019 13:35 | aggiornato 24/08/2019 13:40

Addio al grande attore italiano che aveva 83 anni. Recitò al fianco dei grandissimi, da Sordi e Fabrizi a Totò. Indimenticabile quella partita a poker per Pupi Avati.

Quella particolare conformazione del naso che lo aveva reso subito riconoscibile, era adatta per le commedie. Più tardi, però, ne sarebbero state apprezzate le doti drammatiche. Se ne è andato a 83 anni, Carlo Delle Piane. L'attore è morto a Roma all'età di 83 anni. A dare la notizia, come recita l'Ansa, è stata la moglie, Anna Crispino. Con lei Delle Piane aveva festeggiato lo scorso anno, al Festival di Pesaro, i 70 anni di carriera.

110 film in carriera che lo avevano portato a lavorare al fianco dei più grandi, da Sordi e Fabrizi fino a Totò. Ma è con Pupi Avati che il romano casse '36 aveva assaporato il successo di critica, oltre che di pubblico: prima il Nastro d'argento nel 1984 come Miglior attore protagonista per Una gita scolastica e, due anni dopo, la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile per Regalo di Natale, giocando sullo schermo una delle più avvincenti e drammatiche partite a poker di sempre.