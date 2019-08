Star Wars: Tutte le novità dal D23, ufficiale la serie su Obi-Wan e il primo trailer di The Mandalorian

TV News

di Antonio David Alberto - 24/08/2019 02:35 | aggiornato 24/08/2019 02:44

Direttamente dal panel dedicato alle prossime serie TV di casa Disney, ecco le ultime novità su tutte le serie riguardanti Star Wars.

Quella di oggi è stata una giornata di grandi annunci in casa Disney, oltre alle nuovissime serie Marvel annunciate, Lucasfilm ha diffuso il primo trailer di The Mandalorian, serie prodotta da Jon Favreau, e ha fornito ulteriori informazioni su altri prodotti televisivi attualmente in produzione.

La nuova serie di The Clone Wars debutterà a febbraio 2020 e riprenderà, da dove è stata interrotta più di cinque anni fa, con la settima e ultima stagione. Dopo i rumor delle scorse settimane, ecco anche l'ufficialità sulla serie TV dedicata a Obi-Wan Kenobi, che vedrà il ritorno di Ewan McGregor nei panni del maestro Jedi. La serie verrà girata nel 2020 e sul palco del D23 sono saliti Kathleen Kennedy e lo stesso Ewan McGregor.

Disney/Lucasfilm/ Ewan McGregor torna a vestire i panni Kenobi dopo 14 anni.

Ma il vero pezzo forte è il trailer di The Mandalorian, prossima serie TV che debutterà a novembre 2019. Di seguito il trailer.

La descrizione ufficiale sotto il trailer recita:

Dopo le storie di Jango e Boba Fett, emerge un altro guerriero nell'universo di Star Wars. "The Mandalorian" è ambientato dopo la caduta dell'Impero e prima dell'ascesa del Primo Ordine. Seguiremo le avventure di un pistolero solitario negli orli più esterni della galassia, lontani dall'autorità della Nuova Repubblica.

Nel cast di The Mandalorian figurano Pedro Pascal, Carl Weathers (Rocky II, III e IV), Werner Herzog (Al di là dei sogni, Jack Reacher), Nick Nolte (La sottile linea rossa, Hotel Rwanda), Gina Carano (Deadpool), Emily Swallow (Supernatural), Omid Abtahi (American Gods) e Giancarlo Esposito (Breaking Bad). Invece, come showrunner e co-creatori ci saranno Dave Filoni (The Clone Wars, Rebels) e lo stesso Jon Favreau.