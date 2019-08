The Eternals: Kit Harington sarà Dane Whitman alias Black Knight

Cinema

di Mattia Chiappani - 24/08/2019 23:14 | aggiornato 24/08/2019 23:19

Kit Harington entra ufficialmente nel Marvel Cinematic Universe, debuttando in The Eternals a fianco del suo ex-fratello sul set Richard Madden.

Il 24 agosto hanno iniziato a circolare alcuni rumor sulla possibilità che Kit Harington, noto al grande pubblico per la sua interpretazione di Jon Snow in Game of Thrones, potesse presto entrare nel Marvel Cinematic Universe. Alcuni appassionati hanno subito pensato alla possibilità che l'attore assumesse il ruolo di Wolverine nel franchise, dato che da lungo tempo è tra i principali candidati possibili per la parte. Durante il D23 Expo, nella parte dedicata ai prossimi film Disney e di conseguenza anche Marvel Studios, è stata tuttavia rivelata la verità: Kit Harington interpreterà Dane Whitman in The Eternals.

L'ex-Jon Snow è uno dei tre attori che si sono uniti al cast della pellicola, insieme a Barry Keoghan nei panni di Druig e di Gemma Chan come Sersi. Anche per quest'ultima qualche settimana fa erano circolati alcuni rumor su un suo possibile secondo ruolo nel MCU, oltre a quello già interpretato in Captain Marvel, confermati definitivamente durante la conferenza al D23 Expo.

Marvel Characters, Inc.

Dane Whitman è noto ai lettori di fumetti principalmente per il suo ruolo come Black Knight (conosciuto come Cavaliere Nero negli albi italiani). Questo titolo è assegnato tipicamente al portatore della Lama d'Ebano, un potentissimo artefatto creato da Merlino sfruttando il materiale estratto da un meteorite. Questo è stato passato di mano in mano da un eroe all'altro, fino a giungere a Whitman, uno dei più importanti e noti tra i vari personaggi che hanno incarnato questo ruolo negli anni. La spada è dotata di una grandissima resistenza, della capacità di tagliare virtualmente qualsiasi sostanza e soprattutto rende il suo portatore quasi immortale.

Non è ancora chiaro quale sarà il ruolo di Cavaliere Nero in The Eternals, dato che al momento le informazioni disponibili sulla trama di questo nuovo progetto Marvel sono ancora poche. Tuttavia è interessante notare, come stanno già facendo tanti appassionati sul web, come si tratti di una piccola reunion per Harington. Nella pellicola, a interpretare uno dei protagonisti Ikaris, troveremo infatti Richard Madden, già Robb Stark in Game of Thrones. Dopo essere stati a lungo fratelli sul set della serie HBO quindi i due attori si ritroveranno insieme nel loro debutto all'interno del Marvel Cinematic Universe.

Cosa ne pensate? Siete felici del debutto di Kit Harington all'interno del MCU? Cosa vi aspettate dal suo Cavaliere Nero?

Via ComicBook.com