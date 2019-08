TV News

di Silvia Artana - 24/08/2019 14:50 | aggiornato 24/08/2019 15:07

La nuova piattaforma di streaming Disney+ si presenta alla D23 Expo con una programmazione ricchissima. Dai film e le serie di Marvel e Star Wars a graditi ritorni e assolute sorprese, resistere al binge watching sarà difficile...

0 condivisioni

Sono in arrivo mesi caldi, caldissimi per tutti i fan di Marvel e Star Wars e gli amanti delle grandi storie. In occasione della D23 Expo 2019, la Casa di Topolino ha svelato i contenuti (o almeno, una parte) della nuova piattaforma di streaming Disney+ (che debutterà negli USA il prossimo 12 novembre) e resistere al binge watching sarà davvero una impresa molto difficile.

Tra conferme, sorprese e novità assolute, scoprite qui tutte le serie TV e i film in arrivo, i trailer ufficiali e i dettagli condivisi durante il panel al grande evento di Anaheim (California).

Serie TV Marvel Universe

The Falcon and The Winter Soldier

HD Getty Images La presentazione di The Falcon and The Winter Soldier alla D23 Expo 2019

Data di lancio prevista: 2020

Dopo le anticipazioni del San Diego Comic-Con 2019, durante il quale è stato svelato che Sam Wilson indosserà un costume in perfetto stile Capitan America e che Daniel Brühl tornerà a vestire i panni del Barone Helmut Zemo, Kevin Feige ha svelato nuovi dettagli sulla serie The Falcon and The Winter Soldier alla D23 Expo. Il presidente dei Marvel Studios ha annunciato che del cast farà parte anche Emily VanCamp, che riprenderà il ruolo di Sharon Carter/Agente 13. Inoltre, ha anticipato l'ingresso di un personaggio dei fumetti mai visto prima sullo schermo, ovvero John F. Walker, alter ego di U.S. Agent/Super Patriota, che avrà il volto di Wyatt Russell (apparso di recente in Overlord).

WandaVision

HD Getty Images 2019 La presentazione della nuova serie WandaVision alla D23 Expo 2019

Data première prevista: 2021

La presentazione di WandaVision alla D23 Expo ha fatto crescere ancora la curiosità dei fan per la nuova produzione che avrà come protagonisti Wanda Maximoff/Scarlet Witch e Visione. A quanto pare, la serie seguirà i due supereroi mentre cercano di vivere come persone normali in un tranquillo sobborgo... fino a che iniziano a pensare che le cose non sono come sembrano. Inoltre, Kevin Feige ha dichiarato che sarà "per metà una classica sitcom e per metà un'epica avventura del MCU". Insieme ad Elizabeth Olsen e Paul Bettany nel ruolo dei protagonisti, nel cast ci saranno anche Kat Dennings e Randall Park, che torneranno a interpretare Darcy Lewis (Thor) e Jimmy Woo (Ant-Man and the Wasp).

Loki

The new 'Loki' Series will be a total of 6 hours. Only on #DisneyPlus! #D23Expo pic.twitter.com/N1YpyLqS2F — Disney Plus News #D23Expo (@DPlusNews) August 23, 2019

Data debutto prevista: 2021

Loki è probabilmente uno dei progetti più attesi dai fan del Marvel Cinematic Universe. La serie TV sul Dio degli Inganni (che si collegherà agli eventi di Avengers: Endgame), sarà composta da 6 episodi della durata di circa un'ora ciascuno, sarà scritta da Michael Waldron e diretta da Kate Herron e vedrà Tom Hiddleston riprendere il ruolo del fratello di Thor. L'attore non ha potuto partecipare alla D23 Expo, ma in un messaggio registrato ha ringraziato i fan e ha promesso loro grandi emozioni:

Sono il vostro sconfinato entusiasmo e il vostro sostegno che hanno reso possibile raccontare ancora di più della storia di Loki e il fatto che pensiate che sia un figo non smetterà mai di sorprendermi e farmi piacere. Questo viaggio non è ancora finito. In effetti, è appena iniziato.

What If…?

HD Getty Images 2019 La presentazione della nuova serie What If...? alla D23 Expo 2019

Data première prevista: 2021

La presentazione di What If...? al San Diego Comic-Con ha fatto schizzare alle stelle l'hype dei fan Marvel. E in effetti, la serie animata sui mondi paralleli del MCU si annuncia come un progetto di grande fascino. Alla D23 Expo non era presente Jeffrey Wright, che sarà la voce narrante Uatu the Watcher. Invece, sul palco sono saliti il regista Bryan Andrews, la sceneggiatrice Ashley Bradley e Haley Atwell, la protagonista di Peggy Carter, che tornerà a interpretare il suo iconico personaggio nel ruolo di doppiatrice.

Ms. Marvel

Data di uscita prevista: non disponibile

In occasione della D23 Expo, Kevin Feige ha rivelato che è in lavorazione una serie su Ms. Marvel. Secondo quanto scrive The Hollywood Reporter, l'autrice britannica Bisha K. Ali si occuperà della sceneggiatura e la storia seguirà le vicende dell'ultima incarnazione del personaggio, Kamela Khan, una adolescente musulmana pakistana-americana, che vive con la famiglia nel New Jersey. La ragazza è una grande ammiratrice di Carol Denvers/Captain Marvel ed entra a fare parte dei Vendicatori dopo avere acquisito accidentalmente alcuni superpoteri.

Moon Knight

Data di uscita prevista: non disponibile

Dal palco della D23 Expo, Kevin Feige ha annunciato un'altra sorpresa per tutti i fan dei fumetti Marvel, rivelando l'esistenza di un progetto su Moon Knight. Stando alle (poche) informazioni condivise nell'anticipazione, la serie racconterà la storia del mercenario, marine e pugile Marc Spector, che dopo un incidente in Egitto diventa "un dio guerriero sulla Terra" e decide di assumere l'identità misteriosa del vigilante Moon Knight.

She-Hulk

Data di uscita prevista: non disponibile

L'ultima serie del MCU annunciata (a sorpresa) da Kevin Feige alla D23 Expo è quella dedicata al personaggio di She-Hulk. La supereroina è l'alter ego di Jennifer Susan Walters, che ha ottenuto i superpoteri in seguito a una trasfusione di sangue del cugino, Bruce Banner, ovvero Hulk. She-Hulk fa parte dei Vendicatori ed è una riserva dei Fantastici Quattro.

Serie TV Star Wars Universe

The Mandalorian

Data di uscita: 12 novembre 2019

Dopo le voci e le anticipazioni, alla D23 Expo è stato finalmente mostrato il primo trailer di The Mandalorian. La serie prodotta da Jon Favreau e ambientata nell'universo di Star Wars, dopo la caduta dell'Impero e prima dell'ascesa del Primo Ordine, racconterà la storia di un pistolero solitario, nelle lande più sperdute della galassia, lontano dall'autorità della Nuova Repubblica. In occasione della presentazione, sul palco sono saliti il protagonista, Pedro Pascal, insieme ai co-interpreti Gina Carano, Carl Weathers, Giancarlo Esposito e Taika Waititi (voce del droide IG-11). Inoltre, il presidente e CEO della Disney, Bob Iger, ha annunciato che al cast della serie si aggiungerà la star di Agents of S.H.I.E.L.D., Ming-Na Wen.

Star Wars: The Clone Wars

Data première prevista: febbraio 2020

La release della stagione 7 della serie animata The Clone Wars era nell'aria e Lucasfilm l'ha confermata in occasione della D23 Expo. I nuovi episodi arriveranno su Disney+ a partire da febbraio 2020.

Serie senza titolo su Obi-Wan Kenobi

Data di uscita prevista: non disponibile

Le voci su un film e poi su una serie dedicata all'iconico personaggio di Obi-Wan Kenobi circolavano da tempo e nelle ultime settimane si erano fatte più insistenti, alimentate da rumor sul possibile semaforo verde a un progetto per Disney+. Alla fine, le indiscrezioni si sono rivelate corrette. In occasione della D23 Expo, la presidente di Lucasfilm, Kathleen Kennedy, non solo ha confermato che il maestro Jedi di Luke Skywalker sarà il protagonista di una serie, ma anche che a interpretarlo tornerà Ewan McGregor.

Serie senza titolo su Cassian Andor e K-2SO

HD Getty Images Alan Tudyk e Diego Luna presentano la nuova serie live-action di Lucasfilm al D23 Expo 2019

Data di lancio prevista: 2020

L'ultima novità dello Star Wars Universe annunciata alla D23 Expo riguarda una serie dedicata a due protagonisti di Rogue One: A Star Wars Story, Cassian Andor e il droide K-2SO. L'interprete del primo e la voce del secondo, Diego Luna e Alan Tudyk, hanno rivelato che il progetto è attualmente in fase di sviluppo e seguirà le avventure di Andor come spia della Ribellione, prima degli eventi di Star Wars: Una nuova speranza.

Altre serie TV

High School Musical: The Musical: The Series

Data di uscita: 12 novembre 2019

Tra le tante (tantissime) novità annunciate alla D23 Expo, c'è stata anche l'assoluta sorpresa rappresentata dalla nuova serie in 10 episodi ambientata nella celebre High East School, High School Musical: The Musical: The Series. I partecipanti al panel hanno potuto vedere il primo episodio, che è stato introdotto da uno dei protagonisti del film originale High School Musical (HSM ), oltre che vincitore della 17esima edizione di Ballando con le Stelle USA, Corbin Bleu. L'attore ha dichiarato che la serie è "una lettera d'amore ai fan" ed è "un musical irriverente per una nuova generazione". I protagonisti dei nuovi episodi saranno Joshua Bassett, Oliva Rodrigo, Matt Cornett, Sofia Wylie, Julia Lester, Larry Saperstein, Dara Reneé, Frankie A. Rodriguez, Kate Reinders e Mark St. Cyr.

The World According to Jeff Goldblum

Data di uscita: 12 novembre 2019

Cosa c'è nella mente di Jeff Goldblum? Tutti i fan del celebre attore (e non solo loro) avranno l'occasione di scoprirlo con The World According to Jeff Goldblum, una docu-serie targata NatGeo, interpretata e narrata in prima persona dalla star di La Mosca e del franchise di Jurassic Park. Come scrive IGN, il progetto sarà composto da 12 episodi (la cui durata non è nota) ed esplorerà in ciascuno un argomento diverso, ovviamente correlato alla vita di Jeff Goldblum.

Encore!

Data di uscita: 12 novembre 2019

Dopo avere indossato di nuovo i panni di Veronica Mars nel revival della omonima serie, Kristen Bell si prepara a tornare in TV nel ruolo di produttrice nel nuovo progetto di Disney+ intitolato Encore! Secondo quanto ha spiegato la stessa attrice alla D23 Expo, la serie riunirà vecchi compagni del corso di recitazione al liceo e li seguirà nell'impresa di riportare in scena lo spettacolo che hanno interpretato quando erano dei teenager. Kristen ha rivelato che l'esperienza della classe di teatro alle superiori per lei è stata cruciale:

Per me, il corso di recitazione al liceo è stato il momento in cui ho scoperto chi ero. Oggi non sarei qui, se non ci fosse stato.

Forky Asks a Question

Data di uscita: 12 novembre 2019

La forchetta trasformata in giocattolo protagonista di Toy Story 4, Forky, torna in una short serie tutta sua (con la voce originale di Tony Hale). Come riporta TV Web, in 10 episodi, il nuovo amico di Woody, Buzz Lightyear e del resto della banda esplorerà alcuni grandi temi esistenziali... e non solo:

Forky pone domande importanti su come funziona il mondo, come per esempio: 'Cos'è l'amore? Cos'è il tempo?'. E, naturalmente, la domanda più profonda di tutte: 'Cos'è il formaggio?'

Monsters at Work

A 🆕 look at Monsters at Work's Tylor and Millie, coming to #DisneyPlus in 2020 ! #D23Expo pic.twitter.com/RaKHqNg9hn — Disney Plus News #D23Expo (@DPlusNews) August 23, 2019

Data di debutto prevista: 2020

In occasione della D23 Expo, Disney Television Animation ha annunciato una nuova serie animata ambientata a Mostropoli, Monsters at Work. La storia segue temporalmente gli eventi del film Monsters & Co. e racconterà le vicende di Tylor (Ben Feldman) e Millie (Aisha Tyler) nella nuova vita dei mostri, dopo che il potere della risata ha preso il sopravvento sul potere della paura. Nella serie appariranno anche i protagonisti originali, Sulley e Mike, che saranno doppiati di nuovo da John Goodman e Billy Crystal.

Serie senza titolo su Lizzie McGuire

Data di uscita prevista: non disponibile

La D23 Expo ha riservato un'altra grande, grandissima sorpresa a tutti i fan dell'universo Disney. Nel corso dell'evento, sul palco è comparsa Hilary Duff, che ha rivelato che tornerà a vestire i panni di Lizzie McGuire, in un nuovo ciclo di episodi firmati da Terri Minsky, autore della serie originale.

Al momento, le informazioni sono super risicate, ma l'attrice ha rivelato qualcosa:

La buona notizia è che, come me e tutti quelli che adoravano Lizzie e sono cresciuti con lei, anche Lizzie è cresciuta. È più vecchia, più saggia e ha un budget per le scarpe molto più alto, il che è super eccitante. Fa il lavoro dei suoi sogni e conduce una specie di vita perfetta. È apprendista di un interior designer di lusso di New York. Ha un ragazzo fantastico, che possiede un ristorante a Soho super alla moda. Vive in un appartamento meraviglioso a Brooklyn e si prepara a festeggiare i suoi 30 anni. Ma...

Muppets Now

Data di debutto prevista: 2020

Della ricca (ricchissima) programmazione di Disney+ faranno parte anche Kermit la Rana, Miss Piggy e tutta la banda di pupazzi animati creati da Jim Henson. Come scrive Deadline, Muppets Now sarà una short serie, ma per ora non è ancora noto di quanti episodi sarà composta e che durata avrà ciascuno.

Diary of a Female President

HD Getty Images La presentazione della serie Diary of a Female President al D23 Expo 2019

Data première prevista: gennaio 2020

La vita di una ragazzina cubana di 12 anni, Elena (Tess Romero), che frequenta la scuola media e sogna di diventare il primo presidente donna degli Stati Uniti è la storia intorno a cui ruota Diary of a Female President. Come scriveva The Hollywood Reporter un po' di tempo fa, la serie sarà prodotta dalla star di Jane the Virgin, Gina Rodriguez (che comparirà anche in un ruolo ricorrente), e sarà composta da 10 episodi. L'attrice ha presentato il progetto alla D23 Expo con grande partecipazione e trasporto:

Sono entusiasta all'idea di portare nelle vostre case speranza, positività e gioia e una commedia di stampo familiare. Spero che a voi la serie piaccia tanto quanto a noi è piaciuto realizzarla.

Film

Lady and the Tramp (Lilly e il Vagabondo)

Data di uscita: 12 novembre 2019

Il remake live-action di Lady and the Tramp, titolo inglese di Lilly e il Vagabondo, è probabilmente una delle nuove produzioni originali targate Disney+ più attese. E la Casa di Topolino ha scelto l'eccezionale palcoscenico della D23 Expo per mostrare il primo trailer ufficiale. Il film è stato realizzato con veri cani, la Cocker Spaniel Rose e il meticcio Monte, e la storia dell'alter ego di Biagio è degna di una favola Disney. Il cucciolo, infatti, è stato salvato da un canile ed è stato adottato dall'addestratore del lungometraggio, Mark Forbes. Ma non solo. Anche una delle "controfigure" della interprete di Lilli ha trovato una casa per la vita con l'attrice Yvette Nicole Brown, che nella pellicola interpreta zia Sarah.

Noelle

Data di uscita: 12 novembre 2019

Nell'eccezionale catalogo dei contenuti di Disney+ non manca neppure una commedia natalizia, Noelle. Nel film, Anna Kendrick e Billy Eichner interpreteranno i figli di Babbo Natale e la ragazza si troverà ad affrontare un grosso problema quando il fratello, designato per prendere il posto del padre nella festività imminente, sparirà. La sinossi ufficiale recita:

La figlia di Kris Kringle è piena di spirito natalizio e spensieratezza, ma vorrebbe fare qualcosa di importante come il suo amato fratello, Nick, che nel Natale alle porte prenderà il posto del padre. Quando Nick è sul punto di sbriciolarsi come un biscotto di pan di zenzero per la pressione, Noelle gli suggerisce di prendersi una pausa e di andare via qualche giorno... ma quando non torna, deve ritrovare il fratello e riportarlo indietro in tempo per salvare il Natale.

Sul palco della D23 Expo, Anna Kendrick ha rivelato di avere sempre sognato di recitare in una commedia natalizia:

Ho sempre desiderato recitare in un film di Natale. La mia famiglia e io abbiamo la nostra selezione che guardiamo ogni anno. Per esempio, The Muppet Christmas Carol, di cui conosciamo tutte le battute. L'idea di essere in una pellicola che potrebbe essere qualcosa che le famiglie guarderanno insieme questo Natale e che il film potrebbe diventare parte della loro tradizione e che potrebbero avere delle scene preferite e non vedere l'ora di riguardarlo è fantastica. Sono entusiasta di avere avuto questa opportunità.

Timmy Failure: Mistakes Were Made

Disney+ has unveiled a first look at their film, TIMMY FAILURE: MISTAKES WERE MADE. #D23 #D23Expo pic.twitter.com/gNmhE79x6r — Disney+ Updates (@moredisneyplus) August 24, 2019

Data di lancio prevista: inizio 2020

Tra le tante novità annunciate al D23 Expo c'è anche Timmy Failure: Mistakes Were Made, un film basato sull'omonima collana di libri per ragazzi, conosciuta in Italia con il titolo Timmy Frana. Il detective che risolve ogni grana (o quasi). Diretto dal pluripremiato regista Tom McCarthy (L'ospite inatteso, Il caso Spotlight) e da lui scritto insieme all'autore dei romanzi, Stephan Pastis, il lungometraggio seguirà le vicende di un ragazzino di 11 anni, pasticcione e con un vero talento per cacciarsi nei guai, che apre una agenzia di investigazione con un partner molto particolare... un enorme orso polare incredibilmente pigro!

Togo

Disney has revealed the logo for the Disney+ film starring Willem Dafoe, Togo. #D23 #D23Expo pic.twitter.com/OcswNdCz77 — Disney+ Updates (@moredisneyplus) August 24, 2019

Data di lancio prevista: inizio dicembre 2019

Una storia vera di coraggio e sopravvivenza nella selvaggia e glaciale Alaska è il cuore di Togo, uno dei film originali per Disney+ annunciati dalla Casa di Topolino durante la D23 Expo. Scritta da Tom Flynn e diretta da Ericson Core, la pellicola sarà interpretata dal 4 volte candidato all'Oscar Willem Dafoe, insieme a Julianne Nicholson, Christopher Heyerdahl, Richard Dormer, Michael Greyeyes, Michael McElhatton e Michael Gaston.

Stargirl

HD Getty Images La presentazione del film Stargirl al D23 Expo 2019

Data di lancio prevista: inizio 2020

Il film di formazione Stargirl è uno dei titoli di imminente uscita su Disney+. Basata sull'omonimo romanzo dello scrittore statunitense Jerry Spinelli e diretta da Julia Hart, la pellicola racconterà le vicende dell'eccentrica adolescente Stargirl Caraway (il cui vero nome è Susan Julia Caraway) al suo arrivo nella Mica Area High School in Arizona. Il modo di essere e di comportarsi della teenager le causeranno l'esclusione dalla comunità, ma un compagno di scuola, Leo Borlock, si innamorerà di lei. A interpretare la protagonista sarà la cantante e suonatrice di ukulele Grace VanderWaal (vincitrice della 11esima edizione di America's Got Talent), mentre Leo sarà Graham Verchere (The Good Doctor).

Phineas and Ferb The Movie: Candace Against the Universe

Data di lancio prevista: 2020

5 anni dopo la conclusione della serie, Phineas e Ferb si preparano a tornare in TV con un'altra avventura. In occasione della D23 Expo, Disney ha annunciato un film dedicato alla fantasiosa e inarrestabile coppia di fratelli, Phineas and Ferb The Movie: Candace Against the Universe. Come anticipa il titolo, nella pellicola avrà un ruolo da protagonista la sorella dei due, Candace. Secondo le informazioni riportate da Variety, Phineas e Ferb viaggeranno nello spazio per salvare la ragazzina, "che è stata rapita dagli alieni". Ma le cose si riveleranno (ovviamente) più complicate di quello che sembrano, perché Candace "ha trovato l'utopia in un pianeta lontano, libero da fastidiosi fratellini".