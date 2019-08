Vader Immortal - A Star Wars VR Series Episode II, dettagli da D23

Al momento, tuttavia, gli sviluppatori non hanno reso nota una data d'uscita per Vader Immortal - A Star Wars VR Series Episode II , né hanno lasciato trapelare online un trailer di presentazione.

In Episode II scopriamo che Mustafar ha dei suoi cristalli, che davano energia alla sua tecnologia. La Bright Star è uno di questi, ma aveva una forza così eccezionale che viene venerata come reliquia sacra dalla tribù di Mustafar che incontrerete in Vader Immortal.

È bello passare del tempo con Vader. Certo, non può essere un insegnante come Yoda, per voi. Diciamo che è più un padre cattivo e severo, o uno di quei professori sgradevoli che ti lanciano la palla medica.

Le vicende, hanno anticipato gli sviluppatori durante un panel dedicato, riprenderanno esattamente da dove si erano interrotte con Episode I, uscito lo scorso maggio. Non aspettatevi, però, che Darth Vader possa essere un maestro comprensivo: anzi, secondo gli sviluppatori, che hanno parlato ai microfoni di CNET , sarebbe più legittimo immaginarlo come una sorta di maestro Miyagi, direttamente da Karate Kid, solo molto più scorretto e sgradevole.

Come era stato anticipato qualche giorno fa , Vader Immortal - A Star Wars VR Series Episode II è tra i protagonisti di D23, da dove sono arrivati i primi dettagli sul secondo dei tre episodi che andranno a comporre quest'esperienza di gioco in realtà virtuale .

