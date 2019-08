D23 Expo 2019: la prima immagine ufficiale di Emma Stone in Cruella

Emma Stone non ha potuto partecipare fisicamente alla convention D23 Expo, ma ha inviato un video da Londra per rivelare qualche piccolo dettaglio in più su Cruella. L’attrice, infatti, è impegnata con l’inizio delle riprese del live-action, incentrato sulla figura della villain de La Carica dei 101.

Durante il video, la Stone ha parlato di un’ambientazione punk-rock nella Londra degli anni ’70 e di una storia che aiuterà a capire come mai Crudelia sia diventata così cattiva.

In effetti, le rivelazioni sull’ambientazione sono confermate anche dalla prima immagine dell’attrice nei panni di Crudelia.

La foto è stata diffusa proprio durante il D23 Expo e mostra Emma Stone con dei vaporosi capelli bicolore, il trucco molto pesante e una giacca in pelle con tanto di guanti. L’attrice tiene al guinzaglio diversi cani e i suoi scagnozzi Gaspare e Orazio (Jasper e Horace) sono alle sue spalle. Il look è decisamente punk-rock!

Here’s your first look at Emma Stone as Cruella de Vil in Disney's Cruella. The film, also starring Emma Thompson, Paul Walter Hauser, and Joel Fry, comes to theaters May 28, 2021. #D23Expo pic.twitter.com/KqxJ0yMYQ3