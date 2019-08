D23 Expo: annunciato Raya and the Last Dragon, nuovo film d'animazione Disney

Animazione

di Giacinta Carnevale - 25/08/2019 13:27 | aggiornato 25/08/2019 13:32

Nel corso del panel Disney sono stati svelati i primi dettagli riguardanti Raya and the Last Dragon, il nuovo film d'animazione originale firmato Walt Disney in uscita nel 2020.

Tra le tante novità Disney presentate in occasione del D23 Expo 2019, troviamo la nuova pellicola d'animazione originale prodotta da Walt Disney Animation e intitolata Raya and the Last Dragon.

La storia, fortemente ispirata alla mitologia e alla cultura del Sud-est asiatico, sarà ambientata a Kumandra, una versione immaginaria della Terra divisa in cinque regioni che insieme formano un drago. I draghi però da tempo non ci sono più e una forza malvagia e oscura ha preso il loro posto.

Appena annunciato: Raya and the Last Dragon, con @cassandrasteele (Raya) e @awkwafina (Sisu, the Last Dragon). Ecco il primo bozzetto, il film sarà al cinema nel 2020. #D23Expo pic.twitter.com/XOzRKueQPu — WaltDisneyStudiosIT (@DisneyStudiosIT) August 24, 2019

Protagonista sarà Raya, una guerriera forte e coraggiosa che sa usare il kung fu per combattere, che decide di partire per un viaggio alla ricerca dell’ultimo drago in grado di salvare il regno. Nella sua avventura incontrerà Sisu, un drago ispirato agli spiriti d’acqua e rimasto intrappolato nel corpo di un essere umano. Raya lo aiuterà a tornare ad essere un vero drago e insieme proveranno a salvare la terra.

Come riportato da Collider, durante la presentazione del nuovo film animato sono state mostrate alcune scene inedite ed è stato annunciato parte del cast vocale originale. A prestare la voce alla protagonista sarà Cassie Steele, attrice e cantautrice canadese nota per aver interpretato Manny Santos su Degrassi: The Next Generation, mentre Awkwafina doppierà il drago Sisu.

The cast of @DisneyAnimation’s new film Raya and the Last Dragon, @CassandraSteele and @Awkwafina join the filmmakers on stage at #D23Expo. pic.twitter.com/2J9um56pwU — Walt Disney Studios (@DisneyStudios) August 24, 2019

La pellicola d'animazione sarà diretta da Paul Briggs (Big Hero 6) e Dean Wellins (Il gigante di ferro) mentre la sceneggiatura sarà firmata da Adele Lim (Crazy & Rich).

Raya and the Last Dragon debutterà sul grande schermo il 25 novembre 2020, nel giorno del Ringraziamento negli USA.