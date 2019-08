D23 Expo: svelati dettagli e immagini di Maleficent, Mulan e non solo

Cinema

di Rina Zamarra - 25/08/2019 09:59 | aggiornato 25/08/2019 10:04

Il D23 Expo svela diverse novità sui film Disney: presentato Jungle Cruise con Dwayne Johnson, il nuovo poster di Maleficent 2 e alcune scene tratte da Mulan.

Tante le novità sulle pellicole Disney in arrivo direttamente dalla convention D23 Expo. Durante la giornata di sabato 24 agosto 2019 hanno sfilato sul palco diversi protagonisti delle produzioni Disney, a partire da Dwayne Johnson e Emily Blunt.

I due attori recitano fianco a fianco nel film Jungle Cruise. Dwayne Johnson veste i panni del capitano Frank, mentre Emily Blunt interpreta la scienziata Lily Houghton. Quest’ultima è pronta a coinvolgere Frank (capitano di una nave) in un’avventura alla ricerca di un albero dai poteri curativi.

The Rock si è presentato sul palco a bordo di una nave per presentare le prime scene del film e ha dichiarato:

Il film sarà gigantesco ed epico. C’è romanticismo, azione e commedia e soprattutto ci sono io!

HD Disney Dwayne Johnson e Emily Blunt sul palco del D23 Expo 2019

Sul palco del D23 Expo è apparsa anche Angelina Jolie (foto in testata), che ha ripreso il suo ruolo in Maleficent. L’attrice non era sola, con lei sono salite sul palco anche Elle Fanning (Principessa Aurora) e Michelle Pfeiffer, che è entrata a far parte del cast del film nel ruolo della Regina Ingrith.

Gli attori hanno presentato una scena in esclusiva e il nuovo poster del film, in arrivo sui grandi schermi italiani il 17 ottobre 2019 (foto qui sotto). Il film è ambientato diversi anni dopo il primo capitolo, uscito al cinema nel 2014.

On October 18, evil will reign. Here’s a brand new piece of art from #Maleficent: Mistress of Evil that just debuted at #D23Expo pic.twitter.com/8xT37FxNcA — Walt Disney Studios (@DisneyStudios) August 24, 2019

Aurora è diventata ormai più grande e la pellicola esplora la relazione tra la Principessa e Malefica. Nel presentare il film alla convention, Angelina Jolie ha dichiarato che la storia mostra come la famiglia non sia definita solo dai legami di sangue, ma anche dai legami d’amore.

Grandi novità anche per Mulan. La regista Niki Caro ha mostrato alcune scene in esclusiva. Il film è incentrato sulla figura di Hua Mulan (Liu Yifei), la giovane e coraggiosa donna che si traveste da uomo per difendere la Cina dagli invasori.

Director Niki Caro joins the #D23Expo stage to talk about #Mulan. pic.twitter.com/WAviXrqaFU — Walt Disney Studios (@DisneyStudios) August 24, 2019

La sequenza proiettata alla convention mostra inizialmente Mulan come la perfetta donna di casa, con la madre pronta ad accompagnarla da un intermediario di matrimoni che cerca di spiegarle le caratteristiche della moglie ideale.

Una seconda scena, invece, mostra il padre alle prese con l'addestramento da guerriero dopo essersi offerto come volontario per andare in guerra. Mulan osserva di nascosto i maldestri tentativi del padre e una voce fuori scena pronuncia la frase: "Porterò onore alla mia famiglia".

Un’ulteriore sequenza rivela Mulan combattere travestita, con la frase “Porterò onore a tutti noi” a conclusione del video. Il film uscirà nei cinema nel 2020.