Frozen 2: svelate nuove scene e altre novità sul cast dal D23 Expo

Animazione

di Giacinta Carnevale - 25/08/2019 09:05 | aggiornato 25/08/2019 09:10

Arrivano dal D23 Expo nuovi dettagli riguardanti la trama e il cast di Frozen 2 - Il segreto di Arendelle, una delle pellicole Disney più attese del 2019.

0 condivisioni

Grandi novità sono state annunciate nel corso del panel del D23 Expo dedicato ai prossimi film Disney. Tra le pellicole più attese del 2019 c'è sicuramente Frozen 2 - Il segreto di Arendelle, sequel del film d'animazione di successo del 2013, che debutterà nelle sale americane il 22 novembre. In attesa di poterlo finalmente ammirare sul grande schermo, alcune interessanti anticipazioni sono state fornite nella nota convention americana in programma in questi giorni (dal 23 al 25 agosto) ad Anaheim, in California.

Durante il panel Disney sono saliti sul palco i due registi di Frozen 2, Jennifer Lee e Chris Buck, che hanno svelato novità riguardanti la trama del sequel animato che proverà finalmente a rispondere all'interrogativo che i fan si pongono dopo l'uscita della precedente pellicola, ossia da dove arrivano i poteri della principessa Elsa.

In Frozen 2 scopriremo così la storia del regno di Arendelle e dove erano diretti i genitori di Elsa e Anna quando la loro nave è affondata. Oltre alle novità sulla trama, Disney ha diffuso anche un nuovo poster, che trovate a seguire, che ritrae le due sorelle al centro di una misteriosa foresta incantata.

HD Disney

Frozen 2: Evan Rachel Wood e Sterling K. Brown si uniscono al cast

HD Getty Images

Durante l'evento il pubblico ha potuto dare anche un primo sguardo in anteprima a nuove scene tratte dall'attesissimo sequel e in cui sono state introdotte due new entry nel cast vocale originale della pellicola.

Si tratta di Evan Rachel Wood (Westwood) che presterà la sua voce nel ruolo alla Regina Iduna, madre di Elsa e Anna, e Sterling K. Brown, che interpreterà invece il Tenente Matthias, alla guida di una truppa che è stata dispersa nella foresta incantata per oltre 30 anni.

In una breve clip vediamo un flashback con protagonista la Regina Iduna mentre canta una ninna nanna alle sue figlie per farle addormentare. Il brano s'intitola All is Found e sarà uno dei nuovi inediti presenti nella colonna sonora di Frozen 2.

Un altro filmato poi mostra Elsa, Anna, Olaf, Kristoff e l'alce Sven mentre giocano a sciarada. Sembra un momento di felicità, in cui Olaf cambia spesso forma per aiutare Kristoff ad indovinare. Tuttavia il gioco si interrompe quando Elsa all'improvviso viene distratta da una voce misteriosa che solo lei riesce a sentire e decide di ritirarsi nella sua stanza per riposare. Il suo strano comportamento fa preoccupare sua sorella Anna che la raggiunge e prova a confortarla cantando la dolce ninna nanna della loro madre.

Le due alla fine si addormentano ma Elsa viene svegliata all'improvviso da quella voce inquietante. Si alza iniziando a cantare una canzone - intitolata Into the Unknown - in cui continua a ripetere che vuole seguire quella voce ma che ha paura a farlo. Alla fine esce e si ritrova nella foresta incantata dove comincia ad usare i suoi poteri creando cristalli di ghiaccio. La clip si chiude con Elsa che corre verso un dirupo ghiacciato.

In un altro breve filmato mostrato alla D23 Expo, i fan hanno potuto vedere anche una scena con protagonista il nuovo personaggio, il Tenente Matthias (Sterling K. Brown), mentre parla ad Anna di quanto senta la mancanza di suo padre.

Al termine del panel sono saliti sul palco anche i protagonisti del cast vocale originale formato da Idina Menzel (Elsa), Kristen Bell (Anna), Josh Gad (Olaf), Jonathan Groff (Kristoff) e le due new entry Evan Rachel Wood e Sterling K. Brown. Il gruppo di attori si è esibito sulle note di Some Things Never Change, un nuovo brano presente nella colonna sonora di Frozen 2 - Il segreto di Arendelle.

L'atteso sequel Disney arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 27 novembre e nel cast di doppiatori ritroveremo Serena Autieri, nel ruolo della regina Elsa, Serena Rossi, in quello della principessa Anna, ed Enrico Brignano, che presta la sua voce al simpatico Olaf.

E voi cosa ne pensate? Siete ansiosi di vedere Frozen 2?

Via: Comicbook.