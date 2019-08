Onward e Soul: tutte le anticipazioni sui nuovi film Pixar dal D23 Expo

Animazione

25/08/2019

In occasione del panel Disney alla D23 Expo 2019, sono stati svelati diversi dettagli riguardanti la trama e il cast vocale di due nuovi film Pixar in uscita nel 2020: Onward e Soul.

L'universo Disney continua ad arricchirsi di nuovi contenuti che sono stati presentati al pubblico in occasione del D23 Expo, il tradizionale meeting in programma nella Hall D dell'Anaheim Convention Center in California.

Nella giornata di sabato 24 agosto è andato in scena il panel dedicato alle nuove pellicole e live-action della casa di Topolino in uscita nei prossimi mesi, durante il quale sono state svelate diverse novità e anticipazioni.

Tra i nuovi progetti cinematografici presentati nel corso dell'evento, troviamo due nuovi film d'animazione firmati dal consolidato duo Disney-Pixar. Stiamo parlando di Onward e Soul, i due lungometraggi annunciati nei mesi scorsi e che debutteranno nelle sale nel 2020.

Onward

Come riportato da Collider, durante la presentazione di Onward al D23 Expo sono stati rilasciati un nuovo poster e un'immagine inedita del nuovo film d'animazione targato Disney Pixar. Inoltre il pubblico presente in sala ha potuto vedere un'anteprima di 8 minuti della pellicola animata che vede protagonisti Tom Holland e Chris Pratt.

I due attori sono saliti sul palco accolti con grande entusiasmo dai fan e si sono detti felici di poter partecipare a quello che considerano uno degli appuntamenti migliori dell'anno. Tom Holland e Chris Pratt nel film interpretano due giovani fratelli elfi che decidono di intraprendere una fantastica missione alla ricerca dell'ultimo sprazzo di magia presente nel mondo.

Tornando al nuovo poster di Onward, che trovate di seguito, nella locandina possiamo vedere un'immagine ravvicinata di una giacca di jeans con diverse spille che fanno riferimento alla storia tra cui il furgone dei fratelli elfi, una cassetta con la scritta "Papà" e altro ancora. Il poster è fortemente ispirato all’immaginario degli anni ’80.

Oltre alla nuova locandina, è stata diffusa online anche un'immagine inedita tratta dal nuovo film d'animazione Disney Pixar che ritrae i due fratelli elfi Ian e Barley mentre maneggiano un potente oggetto magico con il quale sembrano lanciare un incantesimo.

Onward è diretto da Dan Scanlon (Monster University) e arriverà nelle sale americane il 6 marzo 2020. Nel cast di doppiatori originali, oltre ai due protagonisti Tom Holland e Chris Pratt, troviamo attori del calibro del premio Oscar Octavia Spencer, il cui ruolo nella pellicola non è stato ancora rivelato, e Julia Louis-Dreyfus che interpreterà Laurel Lightfoot, la madre di Ian e Barley.

La trama sarà ambientata in un mondo fantasy suburbano abitato da elfi e altre creature magiche. La storia seguirà le vicende dei fratelli Ian e Barley che hanno perso il loro padre quando erano piccoli e decidono di intraprendere un viaggio per scoprire se esiste ancora un po' di magia nel mondo.

Soul

In occasione del D23 Expo di Anaheim sono stati svelati nuovi dettagli riguardanti Soul, altra nuova pellicola d'animazione targata Pixar e diretta dal regista Pete Docter. Durante il panel Disney sono state mostrate diverse immagini ufficiali del film ed è stato annunciato il cast stellare di doppiatori.

Il lungometraggio animato arriverà negli Usa nel mese di giugno 2020 e racconterà di un'accademia dove vengono organizzati dei seminari in cui le anime possono studiare e diplomarsi prima di poter entrare nel corpo delle persone.

Protagonista sarà Joe Gardner, doppiato da Jamie Foxx, un insegnante di musica delle scuole medie con la passione per il jazz e che sogna di esibirsi nel jazz club più importante di New York. Sfortunatamente un incidente porterà la sua anima a lasciare il corpo in cui vive e Joe dovrà affrontare un viaggio attraverso il cosmo e scoprirà il significato di avere un'anima.

Nel cast vocale, oltre a Jamie Foxx, sono presenti anche Tina Fey, nel ruolo di un simpatico spirito di nome 22, Daveed Diggs, Phylicia Rashad e Questlove. A firmare la colonna sonora di Soul saranno Trent Reznor e Atticus Ross, che proporranno anche i brani originali di Jon Batiste.

Soul farà il suo debutto ufficiale nelle sale cinematografiche statunintensi il 19 giugno 2020.